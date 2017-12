Retro eSports: invasão ao tradicional e conquistas mundiais

Arte: Hugo Alves/Editoria de Arte/VAVEL.com

Dia após dia reafirmado no mainstream dos esportes e do entretenimento, o cenário dos eSports no Brasil teve, em 2017, um ano crucial para o crescimento da modalidade que passou a "invadir" meios de comunicação tradicionais e desbravar - mais do que nunca -as fronteiras do país.

O cenário começa a ganhar espaço na mídia tradicional

Visto pelas grandes empresas como um novo cenário devido ao grande sucesso feito na internet, o eSport passou a figurar nos canais de televisão e chegou até mesmo a conquistar um espaço no maior canal de televisão do Brasil, com um programa dedicado ao mundo dos games.

A Rede Globo, maior canal de televisão aberta do Brasil, cedeu seu horário da madrugada dos sábados para o mundo dos games. O programa Zero1, apresentado por Tiago Leifert, logo conquistou o público consumidor dos esportes eletrônicos e é sucesso.

O canal por assinatura Sportv, referência quando o assunto é transmissão de eventos esportivos, dedicou um canal no youtube focado ao mundo dos esportes eletrônicos e se destacou por transmitir campeonatos de CS:GO, FIFA e League of Legend, ajudando a expansão do cenário.

Já a ESPN manteve firme sua editoria de esportes eletrônicos e acompanhou de perto a evolução do cenário brasileiro no ano de 2017. A VAVEL.com, por sua vez, iniciou no fim do ano sua editoria voltada para a modalidade e passará a integrar a cobertura dos eventos no ano de 2018.

De pouco em pouco: o desbravamento do mundo

Das conquistas mundias da já consagrada SK Gaming no Counter Strike até o vice-campeonato mundial da Black Dragons no Rainbow Six Siege. O cenário brasileiro vai, pouco a pouco, mostrando sua força no cenário competitivo mundial e começa a superar as suas limitações territoriais.

Além dos dois exemplos citados acima o sucesso brasileiro se estendeu também aos jogos de futebol. No Pro Evolution Soccer, Guifera conquistou o mundo enquanto Rafifa13 bateu na trave nos torneios de FIFA. Dos principais jogos apenas o League of Legends brasileiro não obteve bom desempenho internacional.

É o Brasil superando suas próprias limitações e figurando entre as melhores equipes do mundo nos eSports.

Confira abaixo a retrospectiva do melhor que aconteceu com os brasileiros nos principais games do mundo eletrônico.