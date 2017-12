INTZ supera ProGaming e conquista primeiro título com nova line-up

(Reprodução:Twitter)

SUPERLIGA ABCDE

Duração: 4 de novembro a 23 de dezembro

Finalistas: INTZ e ProGaming

Times Participantes: Brave, CNB, INTZ, KaBuM!, Operation Kino, paiN Gaming, ProGaming, Team oNe, TShow e Vivo Keyd

Com a nova line-up composta por Ayel, Envy, Shini, Absolut e Ziriguidum, INTZ não teve dificuldades para conquistar o título da superliga.



Muito se falou sobre como a entrada de Absolut e Ziriguidum influenciariam o time, porém o que vimos foi um baile tático para cima da ProGaming.



Dominando a maioria das lutas, com exceção do segundo jogo onde chegou a ter um inibidor destruído, a INTZ se sagrou campeã coroando com o título um belo ano para a organização que já esta acostumada aos mesmos.



Campeonato organizado pela ABCDE (Associação Brasileira de Clubes de eSports) foi criado para preencher a lacuna entre o 2º split do CBLoL de 2017 e o 1º split de 2018.