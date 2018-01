LSX bate a BRK e conquista a vaga para o Invitational

Foto: Divulgação/Ubisoft

A classificatória para o Invitational, começou com uma fase com mais de 40 times, onde os 16 primeiros se classificavam para o mata mata.

Na primeira fase do mata mata tivemos as classificações do Team Rogerinho (base da antiga Encore e dois players da antiga Line da NoX), Lanchonete e Suqueria do Xande (antiga Pain misturada com a antiga INTZ), Myp (time que conseguiu o acesso a Pro League para a próxima Season), U4N (que contou com problemas técnicos da Team Fontt e ganhou por W.O, mas ainda não sabemos o motivo), BRK (manteve o One, acrescentou jogadores da antiga Mercilles, e mais a volta do Diogo), NaX (único time de outro país da América do Sul a chegar no mata mata), ATS (Line recém chegada do PS4 no PC) e MOPA Team (antiga BRK com a entrada do Sexycake).



Nas quartas de finais, tivemos o primeiro confronto de Pro League, Rogerinho contra a LSX (Lanchonete e Suqueria do Xande) que venceu por dois mapas a zero, e assim sendo o primeiro semi finalista. A Myp enfrentou a U4N e venceu por dois mapas a um, conseguindo a vaga para enfrentar a LSX na semi final. A BRK e MOPA conseguiram vencer seus respectivos jogos por dois mapas a zero, para se enfrentar na semi final.



E então, temos a volta da transmissão em português, com Meligeni e Retalha. A LSX fez um jogo impecável contra a Myp e venceu no total por 10 a 1 (5 a 0 no Oregon e 5 a 1 no Consulado). E no jogo mais emocionante da noite, a BRK consegue a classificação para a final, em uma vitória apertada por dois mapas a um (BRK ganhou o primeiro mapa, Casa de Campo, por 5 a 3, perdeu Consulado por 5 a 1, e venceu Oregon por 5 a 3) e assim, definindo que a final seria entre LSX e BRK

Final disputada em uma MD5 (Melhor de 5), e no primeiro mapa (Casa de Campo) a LSX já começa com uma vitória, por 5 a 3. Segundo mapa (Oregon) a BRK faz ótimas plays, mesmo com certa dificuldade, ainda consegue sair com a vitória (5 a 3 também). No terceiro mapa (Chalé) vem o chamado "Stomp", que pode ser chamado também de "lavada", um 5 a 0 da LSX sem tomar conhecimento. E por fim, Consulado, mapa onde a BRK sofreu contra a MOPA na semi, a LSX vence de novo (6 a 4) e se sagra campeão, e com vaga no Invitational (torneio disputado no Canadá)

Uma curiosidade, que será a primeira vez que todos vão viajar para fora do Brasil para disputar um campeonato de Rainbow Six Siege, e um deles (Fk), iria disputar o Invitational ano passado pela Santos.United no XBox One, mas 3 players do seu time tiveram seus vistos negados, e um ano depois, ele consegue a classificação.

Parabéns a todos os times, BRK que bateu na trave (seria a primeira viagem de 3 jogadores do time) e principalmente a LSX, por conseguir a vitória