Novo formato CBLoL e início da temporada

SÉRIES MELHOR DE 3

Após diversos pedidos tanto da comunidade, quanto de jogadores profissionais para que o modo de disputa melhor de 3 fosse adotado no CBLoL, a Riot Games atendeu o pedido e fez uma grande reformulação na forma de disputa do campeonato.



A partir do 1º split de 2018 serão adotados jogos em melhor de 3 (somente ida) durante a fase de grupos, com isso, segundo a Riot, se espera que tirando a possibilidade do empate que aconteciam em séries melhor de 2, as equipes encarem a série de uma forma diferente, testando composições, usando substitutos, dentre outras táticas, afim de conquistar os 3 pontos.

ESCALADA

Outra novidade para 2018 é o novo formato da fase eliminatória e da série de promoção. Neste split será adotado o sistema de escalada para as duas situações, o objetivo desse novo formato é premiar as equipes com melhor desempenho na fase de grupos, tornando o caminho delas para se tornar campeã do split mais fácil.



Neste novo formato, o líder na fase de grupos se classifica diretamente para a final, o 2º lugar para a semi e o 3º para as quartas. Já o 4º colocado e o 5º disputam um jogo onde o vitorioso joga as quartas. O perdedor começa outro tipo de escalada, porém contra o rebaixamento. Todos os confrontos desta fase são em MD5.

SÉRIE DE PROMOÇÃO

Como no antigo formato, o último colocado cai diretamente para o Circuito Desafiante e o campeão do mesmo sobe diretamente para o CBLoL, porém nesse novo formato, apenas 2 equipes poderão chegar a elite do League of Legends brasileiro.

O perdedor do confronto entre 4º e 5º colocados joga contra 6º colocado e assim sucessivamente até que o perdedor de todos os jogos enfrente o 2º melhor time do Circuito Desafiante. Os confrontos dessa fase são todos em séries MD3.

Temporada 2018

A temporada 2018 se iniciará no dia 20 de janeiro, e as equipes participantes são: INTZ, Vivo Keyd, CNB, KaBuM, paiN Gaming, Team One, Red Canids Corinthians e ProGaming.

Os confrontos da primeira semana serão os seguintes:

Sábado, 20 de janeiro

13h – INTZ eSports x Vivo Keyd

15h – CNB eSports x KaBuM eSports

Domingo, 21 de janeiro

13h – paiN Gaming x Team oNe

15h – Red Canids Corinthians x ProGaming eSports