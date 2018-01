Team Liquid contrata line brasileira de Rainbow Six Siege

Team Liquid contrata a line da MOPA Team

Saiu o anúncio oficial de uma nova organização no Brasil. O jogador Léo "Zigueira" Duarte, fez uma live especial justamente para fazer o anúncio ao vivo para os torcedores do seu time, e fãs do Rainbow Six. Depois de uma saída da BRK, o time vai para sua 3° organização, e tendo 4 jogadores iguais a equipe que jogou na primeira season (na época, jogavam pela Black Dragons).

A Liquid é a primeira organização estrangeira a vir para o Brasil, o que pode vir a ser uma revolução, contratos melhores, evolução do cenário, e a profissionalização do competitivo, podem estar vindo junto com eles.

Em sua live Zigueira revelou que recebeu proposta da SK e da Luminosity, mas a equipe optou pela escolha da Team Liquid. Ele também afirma que a SK ofereceu uma proposta salarial maior, mas optaram por uma proposta mais completa, além de já estarem mais avançados com a Liquid.

A parceria é um marco para o eSport brasileiro, em especial, o cenário de Rainbow Six que almeja um ótimo ano de 2018. Mais informações sobre o esporte você acompanha aqui na VAVEL.com