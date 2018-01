LMP3 Cup Championship eSports é apresentado na Inglaterra

Google Plus

O Bute Motorsports apresentou nesta quinta-feira, 18, o seu campeonato virtual de LMP3. A entidade que organiza o certame com protótipos LMP3 na Inglaterra, além do campeonato GT Cup, vai levar a emoção dos pequenos protótipos homologados pela ACO, para o mundo virtual.

O campeonato real terá 12 corridas em seis finais de semana, durante 2018. A parceria no simulador será entre a Bute a TORA – Online Racing Organisation, com larga experiência em campeonatos de eSports. A plataforma utilizada será a do console XboX da Microsoft.

“Estou orgulhoso de trazer a LMP3 Cup para TORA pela primeira vez“, disse Matt Hunter, proprietário da TORA. “Não só isto é uma série nova para a comunidade desfrutar, mas também uma ótima maneira para as equipes e pilotos do campeonato se envolverem com essa base de fãs em rápido crescimento.”

“A adição da Copa LMP3 a carteira formidável de TORA aumenta ainda mais o nosso lugar na comunidade de corrida eSport e constrói a reputação da TORA como as atividades de corrida virtuais bem organizadas.”

Nos mesmos moldes do campeonato real, serão 12 corridas em seis etapas, com duração de 40 minutos, incluindo um pit stop obrigatório. Para se inscrever basta acessar o site: www.theonlineracingassociation.com. Abaixo o calendário.

Etapa 1 e 2 – 6 de fevereiro – Donington Park Nacional

Etapas 3 e 4 – 13 de fevereiro – Brands Hatch GP

Etapas 5 e 6 – 20 de fevereiro – SPA Francorchamps

Etapas 7 e 8: 27 de fevereiro – Snetterton 300

Etapas 9 e 10: 6 de março – Donington Park GP

Etapas 11 e 12: 13 de março – Silverstone GP

Os títulos serão dados para pilotos e equipes, além de pilotos independentes. As equipes pode contar com até três pilotos, com os dois melhores mandando pontos.