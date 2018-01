CBLOL: Pain supera atual campeã e Red Canids Corinthians vence Progaming

Coreanos da Red Canids Corinthians Sky, Icarus e Winged (Reprodução:Twitter/Red Canids)

O segundo dia de disputa do primeiro split do CBLOL de 2018 foi marcado por algumas estreias e retornos de velhos conhecidos do cenário competitivo brasileiro. No primeiro confronto Takeshi e Tinowns estrearam pela paiN Gaming, o primeiro em uma nova rota, o topo. Já pelo lado da Team One, atual campeã brasileira, tivemos a volta de Lactea (ex-paiN) ao cenário nacional.



No segundo jogo do dia tivemos a volta de Winged (ex-Keyd) e a estreia de Sky por parte da Red Canids Corinthians, e a estreia de Minerva no time da ProGaming.

PAIN GAMING 2 - 0 TEAM ONE

A atual campeã brasileira começou o primeiro jogo com um forte domínio de sentinelas na selva da paiN, apesar disso a primeira eliminação saiu em um gank do caçador Tay na rota superior, esse após o mesmo tirar o flash de VVert na jogada anterior. Apesar do forte domínio de objetivos conquistados pela Team One ao longo dos 30 primeiros minutos, na primeira grande luta do jogo Matsukaze conquista um triple kill e abre o jogo para a paiN.



Após luta na rota do meio, o barão é iniciado pela paiN, o caçador da Team One é morto e sua equipe tem mais três membros eliminados, com o barão conquistado a paiN destrói o inibidor da rota superior e praticamente decreta a vitória. Em disputa pelo dragão ancião, 4lan é novamente eliminado tentando o roubo o que abre espaço para a realização em um segundo barão para a paiN, com ótima iniciação de Takeshi nas torres do nexus a paiN conquista a vitória no primeiro jogo.

Tinowns foi o destaque do primeiro jogo.

O segundo jogo da série começou em um ritmo mais alucinante do que o primeiro, logo aos seis minutos os caçadores se encontraram no rio da rota inferior o que se desencadeou em uma grande luta, nenhuma eliminação foi garantida, porém diversos feitiços de invocador e cronômetros foram utilizados. Dois minutos após 4lan em um gank na rota inferior garantiu a primeira eliminação para sua equipe, em contrapartida Tay garantiu uma eliminação na rota superior e a primeira torre do jogo.



Aos onze minutos a Team One tentou nova agressão a rota inferior da paiN, porém conseguiu apenas uma eliminação e acabou perdendo três jogadores, essa decisão acabou sendo crucial para o rumo da partida. Com 26 minutos de partida após grande iniciação de Takeshi e Loop a paiN vence uma luta, adquire duas eliminações e destrói o inibidor da rota do meio.

Em uma tentativa desesperada de voltar para o game após perder o inibidor, a Team One força um barão porém tem quatro jogadores eliminados e perde o objetivo. Com o buff do barão a paiN consegue a destruição dos inibidores das rotas inferior e superior, porém perde três jogadores em uma luta e é obrigada a recuar. Com a pressão de três inibidores destruídos a paiN entra na base da Team One e garante a vitória na série aos 33 minutos.

Foto: Divulgação/Riot Games Brasil

RCC 2 - 1 PROGAMING

O campeão do primeiro split de 2017 começou a série pressionando muito a ProGaming, com total domínio, como esperado devido a presença de coreanos no time, a Red Canids Corinthians destruiu o jogo e ganhou a partida em apenas 30 minutos com um placar de nove eliminações a zero. O grande destaque da partida foi o caçador Winged que participou de todas as eliminações de sua equipe além de garantir importantes objetivos.

Foto: Divulgação/Riot Games Brasil

O segundo jogo da série mostrou uma ProGaming totalmente diferente do primeiro jogo. Com o pick de Evelynn pela parte do caçador Minerva, agressividade foi a palavra chave do jogo. Com emboscadas cirúrgicas aos oito minutos na rota superior e aos dez na rota do meio, garantiu grande vantagem para seu time. Uma luta se desenhou após um gank mal sucedido de Winged, porém só o mesmo foi eliminado.



Aos 21 minutos a ProGaming inicia o dragão, a Red Canids Corinthians chega para contestar, porém SkyBart realiza um grande ultimate de Ornn levantando três jogadores da RCC, ajudando a equipe a realizar duas eliminações além de garantir o objetivo e conquistar a torre da rota inferior. Após eliminar o suporte Cabu, aos 29 minutos, a ProGaming consegue realizar o primeiro barão do jogo, leva o inibidor da rota inferior e adquire grande vantagem sobre os canídeos.



Com mais um barão realizado aos 33 minutos, dois inibidores destruídos e duas eliminações a ProGaming só teve o trabalho de puxar a base da Red Canids, forçando assim o terceiro e decisivo jogo.

Jogador "Professor" conhecido por seus gritos.

Para o terceiro jogo, Minerva repetiu a escolha de um caçador agressivo e selecionou o Xin Zhao, caçador de alto dano, e esta escolha já teve resultado logo aos dois minutos de jogo, com um gank sobre o Gnar de LEP, Minerva e SkyBart garantiram a primeira eliminação para sua equipe. Winged, apagado no segundo jogo, bem que tentou ajudar seu companheiro de equipe com um gank, porém apenas gastou seu flash sem resultado algum.



O jogo estava extremamente equilibrado até que aos 20 minutos em uma tentativa de matar LEP na rota inferior, SkyBart e Minerva são eliminados pelo mesmo numa jogada belíssima do jogador. Aos 32 minutos uma grande luta se inicia na rota do meio, Sky é pego e eliminado rapidamente, Sacy até que tenta porém não consegue eliminar nenhum jogador da ProGaming, com três eliminações na conta, a ProGaming parte para o barão e garante esse objetivo de forma tranquila.



Aos 36 minutos a ProGaming utiliza o buff do barão para puxar a rota inferior, porém SkyBart acaba ficando muito a frente de seu time e é pego pelos canídeos, o que desencadeia uma luta na qual a Red elimina 4 jogadores e perde somente seu caçadora Logo após em luta pelo dragão ancião, a ProGaming garante o objetivo porém perde três membros, abrindo espaço para a Red Canids destruir o inibidor da rota do meio e ainda conquistar o barão.



Em iniciação de Professor, a ProGaming tenta uma última luta, porém a iniciação da errado e o time é obrigado a recuar sem seu suporte que acaba por ser eliminado. Com o buff do barão a Red Canids puxa a rota do meio, leva as torres do nexus e em meio a uma luta consegue destruir o nexus e garante a vitória na série.

Foto: Divulgação/Riot Games Brasil



O CBLOL retorna na próxima semana, 27 de janeiro, com confrontos entre: Red Canids Corinthians vs CNB e Team One vs INTZ, as partidas serão transmitidas pelo canais oficiais da Riot Games Brasil na Twitch TV e Youtube.