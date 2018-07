Efeito Super Bowl: Nick Foles lidera lista de venda de produtos oficiais da NFL e Wentz é o terceiro

Após comandar o final da campanha que levou o Vince Lombardi, pela primeira vez, para Filadélfia, Nick Foles se tornou o jogador da NFL que mais vendeu produtos licenciados da liga. A lista compreende o período de 1º de março a 31 de maio nas lojas físicas e online e foi divulgada pela NFLPA (Associação dos Jogadores da NFL).

No terceiro quarto de 2015, o quarterback do Philadelphia Eagles ocupava a 18ª posição do ranking, sua melhor marca até então. A conquista do Super Bowl, em fevereiro desse ano, alegrou a nação, que abriu a carteira e emplacou outros seis jogadores no top 50: Carson Wentz (3º), Zach Ertz (13º), Alshon Jeffery (33º), Brandon Graham (34º), Fletcher Cox (46º) e LeGarette Blount (49º).

O Philadelphia Eagles conquistou seu primeiro Super Bowl contra o New England Patriots.

Os fãs dos Eagles colocaram ainda 11 jogadores na lista dos 15 que mais venderam bobbleheads e a dupla de quarterbacks estampou o maior número de produtos fotográficos. Outro destaque da AFC foi Saquon Barkley, recém- draftado pelo New York Giants.

O nome do running back liderou com folga a lista dos que mais venderam camisas de jogo nesses três meses e foi um dos cinco calouros que integrou o top 50 de vendas totais: Barkley (4º), Sam Darnold (20º), Baker Mayfield (30º), Josh Allen (38º) e Shaquem Griffin (43º).

Saquon Barkley veste a 26 dos Giants. Foto: Reprodução/Instagram/Nygiants

Na Conferência Americana, o trono continua com Tom Brady. O dono da 12 do New England Patriots conquistou a vice-liderança nas vendas totais e foi o primeiro nos artigos para animais de estimação, camisas para crianças, papéis de parede, bonés, meias e quebra-cabeças. O último teve sete jogadores dos Pats no top 10.

As listas curiosas ainda contaram com Odell Beckham Jr. encabeçando os produtos de decoração para bolo e Dak Prescott, os cartões de crédito e débito recarregáveis. Confira abaixo os dez melhores no ranking geral.

Top 10 jogadores que mais venderam produtos oficiais na NFL:

1º - Nick Foles, QB, Philadelphia Eagles

2º - Tom Brady, QB, New England Patriots

3º - Carson Wentz, QB, Philadelphia Eagles

4º - Saquon Barkley, RB, New York Giants

5º - Dak Prescott, QB, Dallas Cowboys

6º - Aaron Rodgers, QB, Green Bay Packers

7º - Ezekiel Elliott, RB, Dallas Cowboys

8º - Jimmy Garoppolo, QB, San Francisco 49ers

9º - Odell Beckham Jr., WR, New York Giants

10º - Derek Carr, QB, Oakland Raiders