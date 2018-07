Taylor Lewan renova e se torna o jogador mais bem pago da posição na NFL

O Tennesee Titans acertou nesta sexta-feira (27) a renovação contratual do left tackle Taylor Lewan por cinco anos, no valor total de 80 milhões de dólares. A média de 16 milhões por temporada e o montante de 50 milhões garantidos colocam Lewan como a maior negociação da história considerando apenas os jogadores de linha ofensiva.

Taylor Lewan, 27 anos, foi uma escolha de primeira rodada no draft de 2014 e, desde então, vem sendo vital para a proteção do quarterback Marcus Mariota e para o funcionamento do jogo corrido.

O jogador vinha discutindo questões salariais com a diretoria dos Titants há bastante tempo e chegou até a abdicar dos treinamentos do time em junho por entender que sua renovação era prioridade. Mas a franquia sempre esteve confiante com o acordo: "Nós estamos trabalhando para manter Taylor como parte dessa organização por um longo período", disse o general manager à época.

O recorde era antes pertencido por Nate Solder, atualmente no New York Giants e com passagem pelo New England Patriots, onde conquistou dois Super Bowls. Os Giants adquiriram Solder em março por 62 milhões de dólares durante quatro temporadas.