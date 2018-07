Cornerback Jason Verrett rompe tendão de Aquiles e está fora da temporada

O cornerback do Los Angeles Chargers Jason Verrett sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles e perderá mais uma temporada na NFL. A lesão ocorreu nesta sexta-feira (27), durante os treinos de condicionamento físico da equipe.

Selecionado na vigésima quinta posição do draft de 2014, Verrett só foi estourar na liga no ano seguinte. Foram três interceptações e 12 passes desviados, números que lhe renderam uma nomeação ao Pro Bowl, o tradicional jogo das estrelas.

De acordo com diversas fontes, o cornerback ingressou nos treinamentos do time na sua melhor condição. Desde a lesão que o tirou da temporada pela primeira vez, em 2016, Verrett sempre teve a confiança da diretoria. No entanto, a ocorrência de mais uma lesão pode levar a franquia a tomar medidas mais drásticas sobre o atleta, já que ele está no último ano de seu contrato.

Essa já é a segunda lesão grave de um jogador dos Chargers no período de offseason. Em maio, o tight end Hunter Henry rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante um simples exercício de corrida e também será uma baixa para a franquia de Los Angeles em 2018.