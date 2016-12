Flamengo FA e T-Rex disputam título do VII Brasil Bowl neste domingo

Foto: Divulgação/CBFA

A partida entre o carioca Flamengo Futebol Americano e o catarinense Timbó Rex determina o campeão da primeira edição unificada do campeonato brasileiro. O jogo acontece no domingo (18) às 14h no Estádio Antônio Mourão Vieira Filho, casa do Olaria Atlético Clube, na cidade do Rio de Janeiro. A Superliga Nacional de Futebol Americano integrou o Torneio Touchdown (TTD) e reuniu 30 times que se enfrentaram na fase de pontos corridos e no mata-mata.

Reprodução/Flamengo FA

O invicto Flamengo FA é dono de uma campanha primorosa e busca o título inédito com o manto rubro-negro. Em 2009, a equipe foi campeã do primeiro TTD quando levava o nome de Rio de Janeiro Imperadores. A segunda conquista nacional veio em 2011, como Fluminense Imperadores venceram a Liga Brasileira de Futebol Americano (LBFA). A parceria com o Flamengo já dura três anos.

A campanha de 2016 do Rubro-Negro carioca passa por seis vitórias na temporada regular, pela eliminação do Botafogo Reptiles nas oitavas, a conquista da Conferência Leste contra o Vasco da Gama Patriotas na disputa das quartas e o triunfo sobre o João Pessoa Espectros na semifinal. O jogo de domingo reserva mais um grande adversário.

Reprodução/T-Rex Football

O T-Rex é o atual campeão do extinto TTD e só sofreu uma derrota na temporada regular. O time catarinense derrotou o São José White Sharks Istepôs, seu maior rival, nas oitavas. Na final da Conferência Sul, válida pelas quartas da Superliga, bateu o Coritiba Crocodiles. O passaporte para o Brasil Bowl foi conquistado após vencer o Cuiabá Arsenal na semifinal.

O confronto dos rubro-negros encerra um ano de vitórias da Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA). A primeira edição unificada do campeonato nacional promoveu 104 partidas com confrontos em grandes estádios e com públicos expressivos, como o jogo entre Cuiabá Arsenal e Corinthians Steamrollers que reuniu 11.798 pessoas na Arena Pantanal. O Brasil Bowl de domingo (18) promete contar com cheerleaders, sorteios e muita música. Os ingressos antecipados custam R$25,00 e no dia do evento, R$30,00. Todos pagam meia entrada e é necessário levar um 1kg de alimento não perecível.