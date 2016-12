Titans vence Chiefs fora de casa com field goal no estouro do relógio

Uma decisão equivocada feita por Mike Mularkey quase comprometeu a recuperação do Tennessee Titans na partida contra o Kansas City Chiefs no Arrowhead Stadium. O treinador mandou sua equipe para conversão, os Titans erraram mas a vitória por 19 a 17 veio em segunda chance no chute de Succop no estouro do relógio.

O Titans com essa vitória assume a liderança na sua divisão, AFC Sul, ultrapassando o ex-líder Houston Texans. São 8 vitórias e 6 derrotas para a equipe de Tennessee que luta pela vaga ainda com o Indiannapolis Colts.

A equipe do Kansas City Chiefs perdeu a chance de assumir a liderança provisória na divisão, tendo agora campanha com 10 triunfos e 4 derrotas na temporada.

Kansas City se aproveita do clima gelado e abre vantagem na primeira etapa

Apesar da posse inicial ter pertencido aos visitantes, quem pontuou primeiro foi a equipe comandada por Alex Smith pois Mariota durou pouco em campo com o ataque dos Titans. A pontuação veio na jogada explosiva, a segunda ofensivamente, onde T.Hill explodiu correndo 68 jardas até a endzone para abrir o placar, Cairo completou convertendo o chute extra. Chiefs 7 a 0.

A gélida tarde no Arrowhead Stadium não favorecia o desempenho inicial do ataque liderado por Mariota que nessa oportunidade durou bastante, quase cinco minutos, mas cometeu um erro fatal entregando bola ao adversário por ter cometido fumble. Veio na velocidade dos pés o touchdown que aumentou a vantagem no marcador. Alex Smith correu sozinho, emulando um running back, para endzone para anotar o TD.

Pelas condições de jogo, o futebol apresentado não era no mais alto nível e Tennesse precisou usar da criatividade para conquistar jardas ofensivas. A jogada explosiva na campanha da pontuação foi um fleaflicker que queimou uma cobertura dupla na recepção de 68 jardas efetuada por Rishard Matthews. A corrida para a endzone não foi menos tranquila. Henry invadiu mas precisou da revisão para ter o touchdown confirmado, 7 a 14.

Titans anotam doze pontos no quarto final e saem com vitória milagrosa no estouro do relógio

O terceiro período foi triste com as equipes voltando ainda mais frias para a partida, como se fosse possível, a qualidade piorou e as equipes tiveram poucas campanhas de sucesso, sempre parando antes do campo ofensivo.

Os visitantes foram se aclimatando melhor e acabaram anotando o field goal que deu esperança para seguirem. Demarco Murray veio do banco aloprando a defesa adversária e foi o dono da campanha conquistando 27 jardas corridas nos 03:26 minutos em que estiveram com a bola antes de Succop anotar no chute de 39 jardas, diminuindo o placar.

Em seguida veio a decisão mais controversa e que quase custou a partida ao Titans, que ainda estava atrás no placar. Mariota comandou outra boa campanha baseando suas escolhas no jogo terreste com D.Murray além dos passes curtou e finalizou no passe para o camisa 29, que anotou o TD. Na hora de apenas ir para o ponto extra e empatar o jogo, Mularkey ousou mandando sua equipe para conversão que colocaria Tennessee na liderança. O passe para Jones deu errado, não convertendo e deixando o Chiefs na frente por um ponto.

Para a sorte dos Titans o ataque seguinte foi um tree-and-out (três jogadas e punt) e a bola retornou para Marcus Mariota tentar a cartada derradeira. O jovem QB errou, deixou o tempo correr bastante depois de um passe completo mas conseguiu as jardas necessárias para Sucopp entrar no gramado e converter o chute da vitória miraculosa.