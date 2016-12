Cowboys vence Buccaners em jogo equilibrado e segue líder na NFC East

O Dallas Cowboys segue como o melhor time da atual temporada da NFL. Na noite deste domingo (18), o Sunday Night Football recebeu o confronto entre os líderes da NFC East e o Tampa Bay Buccaners, que vinha embalado com Jamie Winston. Em jogo equilibrado, Dak Prescott e companhia venceram por 26 a 20.

A torcida do Cowboys presente no AT&R Stadium estava confiante pela vitória, mas Tampa Bay não foi para o jogo de brincadeira. Mesmo dominando o primeiro tempo, o resto do confronto não foi fácil e Dallas precisou de sua defesa para segurar o focado ataque do Buccs.

Com o resultado, o Cowboys chega a doze vitórias na temporada, tendo apenas duas derrotas. Já o Tampa Bay perdeu pela sexta vez e soma mais oito vitórias, se distanciando do Atlanta Falcons, líder da divisão.

Agora Dallas enfrentará o Detrot Lions em casa no Monday Night Football e, em caso de vitória e derrota do New York Giants contra o New England Patriots, se consagra campeão da divisão. Já o Buccs viaja para encarar o New Orleans Saints no sábado (24), às 19h25.

Dallas sai atrás, mas doutrina no segundo quarto

O primeiro quarto teve grande desempenho das defesas, que pouco deram espaços para as equipes trabalharem. Sem conseguir encaixar passes e boas jogadas, Winston acabou sofrendo até interceptação e, com dificuldades, deixou Aguayo em boa posição de campo para marcar o field goal. Antes, Dan Bailey errou chute de 56 jardas e o placar ficou em 3 a 0 para Tampa.

Já no segundo quarto, o Buccaners não teve a menor chance. Funcionando muito bem no ataque e segurando o adversário na defesa, o Cowboys atropelou e, com grande atuação de seu QB, fez incríveis 17 pontos, ampliando a vantagem no placar para 17 a 3.

Tampa Bay reage; Dallas segura e leva vitória

Apesar do grande desempenho antes do intervalo, nada funcionou para Dallas no terceiro período e o domínio foi vermelho e preto. Com grande desempenho de Winston, o QB fez mágica e levou sua equipe a marcar 14 pontos, virando o placar para 20 a 17 antes do quarto final.

Porém, Zeke Elliott não planejava outra derrota e, junto a Dez Bryant e Dak Prescott, colocou o Cowboys no jogo novamente e, com nove pontos no último quarto, Dallas saiu com mais uma vitória na temporada, essa por 26 a 20.

Números do jogo

Prescott (DAL): 32/36, 279 jardas e um touchdown

Elliott (DAL): 23 passes recebidos, 159 jardas e um touchdown

Winston (BUC): 17/35, 247 jardas, dois touchdowns e três interceptações

Martin (BUC): 16 passes recebidos e 42 jardas