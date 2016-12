Panthers bate Redskins em Washington e seguem na briga por vaga nos playoffs

O Monday Night Football desta segunda (19) colocou frente a frente dois times que brigam por vaga no wild card da NFC na pós temporada da NFL. Na capital norte-americana, o Carolina Panthers começou na frente e saiu do FedEx Field com a vitória sobre o Washington Redskins por 24 a 15, vencem a sexta na temporada e ainda pode conseguir vaga nos playoffs.

Com o resultado, os Panthers seguem com campanha negativa, com seis vitória e oito derrotas, mas ainda segue entre os sete times que brigam por duas vagas no wild card. Washington é um desses times. Com 7-6-1 em 2016, o time da NFC East também mantém suas chances, melhores que a dos Panthers. No entanto, os dois times não dependem mais apenas deles para alcançar a pós temporada em janeiro. Giants e Packers hoje estariam com as vagas de repescagem na NFC.

O MVP de 2015 chegou a 300 jardas. Além de dois TDs, Cam Newton foi o destaque do time visitante. Jonathan Stewart correu para 94 jardas em 21 carregadas. Já Kirk Cousins teve números discretos, com 296 jardas de passe, nenhum touchdown e uma interceptação. DeSean Jackson foi seu melhor alvo, com sete recepções para 111 jardas.

Na reta final da temporada, os dois times voltam a jogar na véspera de Natal neste sábado (24). Em casa, os Panthers receberão o Atlanta Falcons. Já Washington viaja até Illinois para enfrentar o Chicago Bears. Ambos os jogos serão às 16h, no horário de Brasília.

Newton e companhia comandam vitória

O time visitante jamais ficou atrás do placar durante todo o primeiro tempo. Graham Gano marcou os primeiros pontos do time, com field goal de 35 jardas. O Redskins empatou o jogo com chute do kicker Dustin Hopkins. Carolina ampliou a vantagem de duas posses de bola. Cam Newton passou para 30 jardas na mão de Ted Ginn Jr., anotando o primeiro touchdown do jogo. Gano entrou em campo novamente e fez 13 a 3. O time de Washington também anotou seu TD na etapa. Robert Kelly chegou até a endzone após correr quatro jardinhas, deixando o 13 a 9 no marcador.

Segundo tempo mal começou e Kirk Cousins sofreu fumble, com os Panthers levando a bola para linha de uma jarda. Newton foi para o passe e achou Mike Tolbert, que fez 20 a 9 com o segundo TD. Mesmo precisando pontuar, Washington não ameaçava no ataque. Já Carolina capitalizava as posses. Gano acertou seu terceiro field goal na noite e os Panthers abriram 23 a 9 no fim do terceiro quarto. Mesmo com dois field goals no último quarto, Washington não conseguiu alcançar o adversário e teve sua sexta derrota na temporada decretada.