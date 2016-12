Em noite ruim de Eli Manning, Eagles bate Giants na Pensilvânia

Google Plus

New York Giants

No Thursday Night Football da semana 16 da NFL, Eagles e Giants se enfrentaram no Lincoln Financial Field. Jogando nos seus domínios, os Eagles saíram vencedores.

Contando com atuação razoável de Carson Wentz, quem se destacou mesmo pela equipe de Philadelphia foi o safety Malcolm Jenkins. Interceptando duas vezes Eli Manning, incluindo uma delas sendo retornada para touchdown, o jogador da secundária dos Eagles foi importantíssimo na vitória. Darren Sproles também foi bem e anotou o único touchdown terrestre de Philly.

Com a derrota, os Giants não tem mais chances de tomarem o título da Divisão Leste da NFC dos Cowboys. Agora, os nova-iorquinos lutam para confirmar sua vaga na rodada de Wild Card dos Playoffs. Os Eagles já não tinham possibilidades de chegar a pós-temporada, ocupando o último lugar na mesma divisão.

Na semana 17, a última da temporada regular da NFL, os Giants enfrentam outro rival de divisão para confirmar sua vaga nos Palyoffs. New York viaja até a capital americana para encarar os Redskins. Os Egales recebem os já classificados Cowboys, em partida que não altera o curso da temporada.

Chuva de pontos no primeiro tempo: Eagles em vantagem

Eli Manning e os Giants chegavam embalados para o confronto no Lincoln Finacial Field. Mas quem deu as cartas primeiro foram os Eagles. Darren Sproles, a formiga atômica, disparou para 25 jardas, inaugurando o placar na noite.

Não demorou muito para vantagem aumentar. Manning tentava liderar sua equipe ao ataque, mas logo suas esperanças foram acabadas. O quarterback dos Giants foi interceptado por Malcom Jenkins. Não bastando a perda da posse de bola, a interceptação ainda virou uma pick six, quando Jenkins adentrou a end zone para o segundo touchdown da partida. 14 a 0 Eagles.

New York, zerados no jogo até ali, finalmente conquistaram seus primeiros pontos. Não foram seis de um touchdown, mas três, de um field goal com sucesso de Robbie Gould.

Após o FG, os ventos pareciam ter mudado na Pensilvânia. Mais uma interceptação, mas dessa vez do outro lado. Carson Wentz lançou nas mãos de Dominique Rodgers-Cromartie, devolvendo a bola para os nova-iorquinos.

Eli Manning não conseguiu aproveitar a interceptação e acabou saindo de mãos vazias. Após duas posses terminadas em punt, finalmente um drive com pontos. Gould, de novo, conectou em um field goal. 14 a 6 Eagles era a vantagem até ali.

Carson Wentz, então, realizou uma campanha à jato. Algumas corridas curtas e um passe certeiro foram as chamadas realizadas antes da grand jogada. Aí ela veio. O calouro lançou uma bomba de 40 jardas, certeira, nas mãos de Nelson Agholor. TD Eagles.

Manning não ficou para trás e também liderou campanha de sucesso. Sterling Shepard finalmente entrou na end zone para New York, anotando o primeiro touchdown dos Giants no jogo. 21 Eagles e 13 Giants era o que o placar mostrava ao fim do primeiro tempo. Mais emoção a caminho na segunda etapa.

Philadelphia se segura e confirma vitória

Na volta do intervalo, todo o poderio ofensivo no primeiro tempo acabou ficando para trás. Robbie Gould conseguiu anotar seu terceiro field goal no jogo, diminuindo a vantagem para apenas cinco pontos.

Uma outra mudança no marcador só foi acontecer no período derradeiro do jogo. Após Malcolm Jenkins interceptar mais uma vez Eli, Caleb Sturgis colocou um FG certeiro de 41 jardas, colocando a vantagem em oito pontos de diferença novamente.

Robbie Gould era um dos destaques nova-iorquinos na noite, colocando dentro do Y seu quarto field goal, para por novamente a vantagem em cinco pontos.

Eli Manning ainda tinha a chance de vencer a partida no drive final. mas a noite não era mesmo de Manning. Mais uma interceptação, a terceira. Brandon Brooks selou o resultado e a vitória dos Eagles. Final, 24 a 19.