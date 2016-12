AA Flamengo de Guarulhos fecha parceria com São Paulo Storm

Foto: Divulgação/Flamengo-SP

O Flamengo de Guarulhos trouxe uma grande novidade de natal para sua torcida nessa sexta-feira (23). O clube do Jardim Tranquilidade, fechou uma parceria com o São Paulo Storm, tradicional equipe brasileira de futebol americano.

O Storm, referência nacional no esporte, mandará suas partidas no estádio Antônio Soares de Oliveira, o popular Ninho do Corvo, e representará o Rubro-Negro de Guarulhos nas principais competições nacionais da cada vez mais popular bola oval.

Após anunciar a novidade, Lucas Branco Leite, diretor executivo de futebol do Flamengo, comentou sobre essa parceria e se mostrou muito confiante e feliz com o acordo. "A parceria entre a Associação Atletica Flamengo e o Storm é algo inédito para ambas as agremiações e será de fundamental importância na fomentação da modalidade no municipio de Guarulhos", comentou Lucas.

O diretor ainda falou sobre a chance de expansão de ambas as marcas, rendabilidade e tudo mais que a união pode trazer para os dois clubes. "Todos sairão ganhando em todos os sentidos. A parceria representa renda, expansão de marcas, visibilidade, responsabilidade social e credibilidade para todos os envolvidos. Tanto o Storm como o Flamengo, praticam gestões integralmente profissionais e acreditam no esporte dinâmico e atualizado, gerido dentro de principios éticos, da governança corporativa e da introdução de conceitos. Essa visão profissional do Storm, foi determinante na formalização da parceria", declarou o diretor executivo.

E não para por ai, segundo Lucas, o Flamengo segue implantando outros esportes também, como Rugby, Futebol para surdos entre outras modalides.

"Além do futebol americano, estamos implantando novas modalidades como o futebol de amputados, o futebol de areia, o rugby, o futebol para surdos, o futebol para deficientes intelectuais e o vôlei sentado", encerrou Lucas.