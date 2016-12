Carr dá show, sai machucado e Raiders vencem Colts para ficar próximo ao título na AFC Oeste

Não chega a ser um milagre natalino mas o Oakland Raiders oficialmente garantiu sua vaga na pós temporada da National Footbal League com a vitória contra o Indianapolis Colts em casa por 33 a 25, ficando bem próximo ao título da AFC Oeste. É o retorno aos playoffs em grande estilo após longo período de 12 anos ausente.

A preocupação fica por conta da lesão sentida pelo Quarterback Derrick Carr assim que o jogo adentrou ao período final. Os jogadores do Oakland Raiders tentaram evitar que a lesão fosse "detectada" pelas câmeras de tv encobrindo o camisa 4, impedindo assim um diagnóstico precipitado da imprensa e também pelos torcedores que acompanhavam de casa.

Foi a 12ª vitória na temporada, o que credita a equipe ao sonho de ter vantagem mandando suas partidas em casa pelos playoffs. Foram apenas 3 derrotas sofridas pela equipe nas 16 semanas, e 15 jogos, no ano.

O Indiannapolis Colts se complica na briga pela última vaga da Conferência Americana com a oitava derrota sofrida, ficando atrás na disputa contra Tennessee Titans, Denver Broncos, Baltimore Ravens e Buffalo Bills. São 7 vitórias conquistadas pelos Colts na temporada.

Raiders força erros, Derrick Carr explode no ataque e abre vantagem segura

A primeira pontuação demorou bastante para sair e inclusive precisou de ajuda do adversário numa interferência marcada próxima a endzone, dando segunda chance ao Oakland Raiders. O desenvolvimento ofensivo em si que gerou a pontuação durou longos 7 minutos onde os três running backs foram utilizados na campanha, sendo de J.Richards a carregada mais longa, 9 jardas. Houve ainda espaço para Crabtree brilhar antes de Holmes receber o passe que abriu o marcador, 7 a 0 após o chute extra.

O Indiannapolis Colts conseguiu voltar no jogo e igualar o placar graças aos passes longos de Andrew Luck. O camisa 12 explodiu por duas vezes a vertente na campanha, primeiro um passe que percorreu 17 jardas chegando em J.Doyle e para fechar Luck tirou da cartola outro ótimo passe, desta vez para para Moncrief anotar o touchdown após 24 jardas viajando até a endzone.

Carr não deixou barato e mostrou que também sabia explorar os passes longos, aproveitando para captalizar a intercepção cometida por Luck onde Reggie Nelson havia recuperado a posse de bola para os donos da casa. Jaleen Richards abriu correndo 19 jardas, Carr proseguiu lançando Cooper para 45 e no terceiro ato Washington recebeu passe de outras 19 jardas. J.Richards anotou o TD em distância mais curta mas Janikowski teve o ponto extra bloqueado, 19 a 7.

Raiders novamente se aproveita dos desperdícios e mata jogo; Carr sofre lesão no fim e preocupa

Belo retorno do Oakland Raiders ao campo depois do intervalo, utilizando bem mais o jogo corrido e causando estragados através dele. A campanha foi rápida e letal se comparada as anteriores, precisando de apenas 4 minutos para percorrer 77 jardas em sete jogadas. Washington invadiu a redzone correndo 22 jardas aproveitando os maravilhosos bloqueios da linha ofensiva. No chute extra sem problemas para Janikoswki na oportunidade,Oakland Raiders 26 a 7.

Uma jogada, outro turnover. Foi dada mais uma chance de ouro ao Raiders em ótima posição de campo e conferiu outro touchdown correndo com a bola. Parecia reprise quando Washington se aproveitou dos bloqueios para correr 22 jardas e marcar o TD, chute confirmado, 33 a 7.

Os Colts marcaram todos os pontos restantes, correndo atrás do placar e quase chegando perto assim que Carr sentiu a lesão e deu lugar à Matt Mcgloin precisou atuar nos 12 minutos finais. A jogada que fechou a partida e confirmou a vitória veio numa recepção de Amari Cooper antes do two-minute warning.