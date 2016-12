Em jogo emocionante, Steelers derrota Ravens, garante vaga nos playoffs e título da AFC North

O presente foi para a torcida do Pittsburgh Steelers. Na tarde deste domingo (25) de Natal, o clássico da AFC North entre Baltimore Ravens e Steelers não valia apenas uma vitória cheia de rivalidade, mas também a liderança da divisão e uma chance de chegar aos playoffs. Com duelo bem defensivo e cheio de erros dos QBs no Heinz Field, o time da casa chegou a grande vitória por 31 a 27, garantindo a primeira colocação no grupo e a vaga na pós-temporada.

Foi um confronto como era esperado. Com muito duelo defensivo, as equipes fizeram jogo duro e não desistiram da vitória até o fim. Em dia ruim de Big Ben e Joe Flacco, os recebedores foram principal destaque e garantiram o grande show na decisão da AFC North.

Com esse resultado, o Pittsburgh Steelers chega a dez vitórias e cinco derrotas, garantindo o título da divisão e a vaga nos playoffs. Já o Baltimore Ravens amarga sua sexta derrota e não tem mais chances de chegar na pós-temporada.

Na próxima e última rodada da temporada regular, as duas equipes entram em campo fora de casa no domingo (1), às 16h, contra rivais de divisão. O Steelers vai até Cleveland e enfrenta o Browns, que finalmente conquistou uma vitória na décima sexta semana. Já o Ravens terá pela frente o Cincinnati Bengals.

Jogo brigado e defesas funcionando no primeiro tempo

A partida começou como esperado, com muita disputa entre as duas equipes. Se o primeiro drive do Baltimore Ravens não funcionou e acabou em punt, o Pittsburgh Steelers não vacilou. Com Le'Veon Bell correndo como queria e muito bem no jogo, os donos da casa conquistaram o primeiro touchdown em conexão de Ben Roethlisberger para o TE Xavier Grimble.

Logo na campanha seguinte, Joe Flacco e Steve Smith Sr. fizeram ótima big play, mas a jogada acabou em field goal de 41 jardas de Justin Tucker. As equipes foram buscando pontuações, mas as defesas funcionaram e as faltas bloquearam tentativas de ataque, fechando o primeiro quarto em 7 a 3 para o Steelers.

O segundo quarto começou como terminou o primeiro e as franquias disputavam território em campo. Sem boa atuação, Joe Flacco acabou não fazendo boas conexões, enquanto Ben Roethlisberger acabava sem espaço para achar os recebedores. Quando acertou, Flacco novamente parou na terceira descida e Justin Tucker entrou em campo e fez mais três pontos para o Ravens fechar o período em 7 a 6.

Segundo tempo tem emoção até o fim

Na volta para o terceiro quarto, Pittsburgh conseguiu ficar com a primeira posse de bola, mas Big Ben acabou interceptado por Zach Orr com poucas jogadas. Desta forma, Joe Flacco entrou em campo e rapidamente conseguiu uma bela conexão com Steve Smith Sr., que fez grande recepção e garantiu o touchdown. Na conversão de dois pontos, novamente o veterano camisa 89 recebeu e colocou Baltimore na frente por 14 a 7.

Ainda com problemas, o QB do Steelers não chegou novamente até a redzone e precisou do kicker Chris Boswell, que acertou chute de 36 jardas e diminuiu a desvantagem. O duelo seguiu disputado até os minutos finais, mas Tucker novamente foi acionado e, convertendo field goal de 46 jardas, deixou a vantagem do Ravens maior novamente, encerrando o terceiro período com 17 a 10 no placar.

Com sua forte defesa funcionando, Baltimore conseguiu forçar mais uma vez Big Ben em seu campo defensivo e CJ Mosley fez grande interceptação, deixando o ataque em ótima posição. Sem conseguir conexões, Flacco novamente deixou nos pés de seu kicker os três pontos, ficando com 20 a 10 no marcador. Porém, Le'Veon Bell não estava satisfeito e, em rápida campanha, marcou um touchdown corrido, deixando a diferença em apenas três pontos.

O panorama da partida mudou totalmente e dessa vez quem não funcionou foram ataque e defesa do Ravens. Com Le'Veon Bell inspirado, Big Ben fez nova conexão com o RB, que não decepcionou e colocou Pittsburgh na frente novamente. Desta forma, Baltimore resolveu acordar no drive seguinte e, em grande atuação da linha de frente, Kyle Juszczyk atropelou e correu para a virada.

O minuto final foi muito intenso e emocionante. O Steelers não queria mais perder tempo e, trabalhando muito bem o relógio, chegou ao touchdown com Antonio Brown e fechou o placar em 31 a 27. Flacco ainda tentou uma jogada na posse de bola final, mas acabou interceptado.