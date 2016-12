Defensive end dos Seahawks, Michael Bennett renova vínculo por três temporadas

Foto: Getty Images

De acordo com o repórter da NFL Network, Ian Rapaport, o Seattle Seahawks chegou a um acordo com o defensive end Michael Bennett para renovar o contrato do atleta. O camisa 72 do time da NFC West receberá 31,5 milhões de dólares durante três anos, com 17,5 milhões garantidos.

Desde a metade da atual temporada que Seahawks e Bennett tratam sobre um novo acordo. O jogador de linha defensiva de 31 anos de idade que está desde 2013 no time receberá 17,5 milhões caso seja dispensado do time.

Após chegar à NFL em 2009 por Seattle, Bennett defendeu o Tampa Bay Buccaneers por quatro temporadas, retornando ao time do estado de Washington. O jogador foi peça importante na conquista do Superbowl XLVIII, batendo o Denver Broncos na decisão. São 279,5 sacks e sete fumbles forçados por Michael nos Seahawks. No entanto, teve um 2016 discreto em números. Foram 32 tackles e 4 sacks em dez partidas. O jogador se ausentou por cinco semanas após uma lesão.

Com nove vitória, cinco derrotas e um empate e já classificado para os playoffs, Seattle não deverá atuar com força máxima na semana 17. No segundo horário do domingo (1°) às 19h30 (horário de Brasília), os Seahawks viajam até Santa Clara para enfrentar o san Francisco 49ers na semana 17 da NFL. Os rivais do Seahawks já está eliminado da competição.