Green Bay Packers x Detroit Lions ao vivo online na NFL 2016/17

Packers garante o título da NFC North com vitória ou empate. Para ir apenas aos playoffs, a equipe precisa da seguinte combinação:

1) Derrota de Washington

2) Empate de Washington + Vitória de Tampa Bay + Combinação de resultados para determinar força da tabela

O Lions ainda pode garantir folga na primeira rodada dos playoffs em caso de vitória; derrota ou empate de Seattle; derrota de Atlanta

Lions garante o título da NFC North com vitória e vaga nos playoffs com:

1) Empate

2) Derrota ou empate de Washington

Das oito divisões da NFL, apenas duas ainda não tem o seu campeão definido, e um delas é a NFC North.

Esse confronto será, sem dúvidas, o mais importante da semana 17. Enquanto quase todas as vagas já estão preenchidas, quem vencer está garantido na pós-temporada. Este será o último Sunday Night Football do ano.

Em clima de decisão e com toda rivalidade em campo, o Packers lembra-se que, no Ford Field, palco da partida, Aaron Rodgers fez a jogada da última season quando, no último lance, conectou uma Hail Mary sensacional e garantiu a vitória de sua equipe. O Lions, entretanto, não pode ser subestimado, já que conquistou muitos resultados importantes esse ano.

Packers e Lions tem campanha igual nesta temporada. São nove vitórias e seis derrotas.

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe ao vivo e online o jogo entre Green Bay Packers x Detroit Lions ao vivo, válido pela última semana da temporada regular na NFL.