Resultado New York Giants 19 x 10 Washington Redskins na NFL 2016/2017

22:23 Agradecemos à todos pela companhia nesta partida da semana 17 e fiquem ligados na VAVEL Brasil para a cobertura completa dos playofss da NFL que tem ínicio no próximo sábado (7)

22:21 O resultado deixa o Washington Redskins fora da pós temporada e classificam automaticamente Detroit Lions e Green Bay Packers que lutam pela divisão daqui a pouco no Sunday Night Football. Acompanhe conosco as emoções desta partida

FIM DE JOGO! O já classificado New York Giants vence o rival por 19 a 10, marcando TD no último segundo quando o Washington Redskins tentava jogar entre passes para trás

4Q: Crowder retorna mal. Bola na linha de 5 jardas

4Q: Três jogadas e fora. Em busca do milagre vem aí Cousins com poucos segundos no relógio

INTERCEPTAÇÃO!!! Dominique Rodgers-Cromartie praticamente decreta o fim do jogo ao interceptar Kirk Cousins. Cromartie tinha "recebido" passe de Cousins anteriormente, sendo o segundo turnover

4Q: Kirk Cousins acha Thompson que pela segunda oportunidade consecutiva acha a primeira descida

4Q: Passe em Thompson que conquista a primeira descida

4Q: Garçon recebe passe pelo meio e conquista poucas jardas. Hora do two minute warning

4Q: DeSean Jackson é achado próximo à sideline. Primeira descida conquistada

4Q: Robbie Gould recoloca o New York Giants na liderança após field goal de 40 jardas, 13 a 10

4Q: Perkins corre para 3 jardas

MEU DEUS! Eli Manning tirou o coelho da cartola e lança para uma big play de 44 jardas para o desconhecido calouro T.King

4Q: Victor Cruz conquista a descida nas pernas e também com força

4Q: Manning lança Ty que recebe e não vai longe. Terceira descida média para os Giants

4Q: Perkins não vai longe. Corrida de apenas meia jarda

4Q: Kirk Cousins tenta passe bastante longo para DeSean Jackson. Bola caiu antes de chegar ao recebedor

4Q: Crowder deixa bola cair e ela sai pela linha lateral. 3and10 e bola pode não voltar pro Redskins em caso de insucesso

4Q: Passe para Vernon Davis não encontra o destino. Recebedor foi pressionado pela marcação

4Q: Linha ofensiva não aguentou a pressão e Eli Manning terminou sacado. Kirk Cousins vem para vencer o jogo

4Q: Corrida de 5 jardas. 3and5

4Q: Passe incompleto para Victor Cruz na primeira descida

TOUCHDOWN WASHINGTON REDSKINS!!!!!!!!!!! Jordan Reed empata o jogo ao receber passe na endzone. Tudo igual faltando 08:13 no relógio. 10 a 10 após o chute extra convertido

4Q: Piere Garçon conquista a descida e vai parar na beirada da endzone. TD e o empate ficam mais próximos

4Q: Kelley ferroz mas a jogada foi anulada por uma segurada. Washington volta 10 jardas para trás. 2and17

4Q: Kelley arranca 3 jardas. Donos da casa na redzone

4Q: Play action e Vernon Davis aparece livre para receber o passe. ESQUENTOU O REDSKINS!

4Q: Cousins acerta passe para M.Harris. Mais uma primeira descida

4Q: Kelley aparece e mais cinco jarda. Primeira descida

4Q: Kelley corre pelo meio, cinco jardas conquistadas

4Q: Crowder se esforça para conquistar o first down

4Q: Cousins erra tentativa de passe que visava Piere Garçon

4Q: Thompson corre para 4 jardas

4Q: RB novamente acionado e nada feito. Bola vai voltar para o ataque. Defesa colocando o time da capital no jogo

4Q: Perkins correu uma jarda

FIM DE TERCEIRO QUARTO! New York Giants segue vencendo, 10 a 7. O resultado acaba eliminando o Washington Redkins que necessita vencer o jogo para garantir vaga nos playoffs

3Q: Chamada criativa no reverse, Sheppard recebeu numa corrida atingindo 7 jardas

3Q: Hopkins converte chute de 32 jardas, 3 x 10

3Q: Terceira para 8 não gera first down. Washington vai tentar descontar no field goal

3Q: Cousins escapa da pressão e acaba jogando bola pela linha lateral. Redskins na redzone

3Q: Vernon Davis faz brilhante recepção na ponta dos pés

3Q: Três jogadas e fora. Volta o cão arrependido, ou Kirk Cousins o que dá no mesmo

3Q: Pocket fecha e Eli Manning erra o passe

INTERCEPTAÇÃO! Cousins força passe e o sonho vai ficando cada vez mais longe. Rodgers-Cromartie foi quem capturou a bola

3Q: Pierre Garçon corre que nem louco para 49 jardas e deixa o Washington Redskins na redzone

3Q: Victor Cruz apareceu fazendo sua primeira recepção. Uma jarda e sem conquistar a descida. Vem aí o ataque do Redskins cada vez mais pressionado

3Q: Jennings acionado pelo meio. Apenas uma jarda conquistada

3Q: Rashard Jennings corre para 5 jardas

3Q: Redskins não consegue ir bem ao recuperar a bola. Na chance derradeira Cousins foi derrubado pela terceira vez no jogo

3Q: Giants decide ir para quarta e também não conseguiu

3Q: Na terceira descida outra vez não chegam ao objetivo

3Q: Mais Jennings acionado e nada feito.

3Q: Jennings agora corre 5 jardas

3Q: Perkins vai tirando o time do buraco. Foram 14 jardas em corrida lateral

3Q: Giants vai andando com o ataque mas foi penalizado e volta um pouco. Em campo acontece uma 1 and 20

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! New York Giants aproveitou melhor as chances e abriu 10 a o no marcador

2Q: Washington vai para tentiva de field goal e não acerta o alvo. Tiro era de 53 jardas

2Q: DeSean Jackson consegue receber mais um passe explosivo

2Q: Mais uma tentativa incompleta. Três e fora

2Q: Tentativa para Victor Cruz é incompleta

2Q: Passe para apenas uma jarda que Odell recebeu

2Q: Odell Beckham-Jr consegue a quarta recepção no jogo. Movem-se as correntes

2Q: Harris corre para cinco jardas, não conquistando a descida

2Q: Kirk Cousins é sacado por Rodgers-Cromartie

2Q: Passe incompleto para C.Thompson

2Q: Bom retorno de x pelo Washington Redskins

2Q: Paul Perkins não consegue segurar o passe

2Q: Belo passe e o Giants saiu da enrascada conquistando o first down

2Q: Giants estoura o relógio ofensivo e ganha mais cinco jardas na terceira descida

2Q: Passe sai incompleto e volta o Giants ao campo

2Q: Duas corridas e o Redskins fica a uma jarda para descida

2Q: Cousins passa muito bem para Jordan Reed no meio do campo

2Q: Pierre Garçon vence batalha contra defensor porém o passe foi muito alto e ele não conseguiu buscar

2Q: Kirk Cousins passa para Crowder conquistar 5 jardas

2Q: TOUCHDOWN GIANTS! Jennings coroa sua perfomance atigindo a endzone. Giants 10x0

2Q: Rashard Jennings consegue corrida para 4 jardas

2Q: Rashard Jennings corre para 2 jardas

2Q: Odell recebe passe e conquista a primeira descida

1Q: COUSINS AO CHÃO! Landon Collins consegue o sack em cima de Kirk Cousins. Bola volta ao Giants que vai começar sua ofensiva já no segundo período

1Q: DeSean Jackson luta com o defensor e leva a pior. O passe foi muito atrás em direção ao recebedor

1Q: Ataque sob comando de Kirk Cousins avança bem nas primeiras duas jogadas. Garçon recebe passe explosivo que viajou 23 jardas

1Q: Ty recebe o passe mas não chega na endzone. Vem Robbie Gould para converter o field goal. Giants 3 x 0

1Q: Pressionado Eli Manning se livrou da bola. Falta marcada por não ter nenhum recebedor na área, penalização conhecida por intencional grounding. Ofensiva recuada para as 14 jardas

1Q: Na primeira para o gol, nada feito. Defesa conseguiu parar o jogo corrido

1Q: Sheppard recebe passe para conquistar a descida. Giants próximo ao Touchdown

1Q: Jogo de passes curtos. Rashard Jennings foi acionado pelo alto para conquistar 5 jardas

1Q: Jennings corre para duas jardas. Segunda para 8

1Q: Formação shotgun, Perkins acionado na corrida e fez bastante barulho conseguindo first down e muito mais

1Q: Perkins dono do jogo consegue mais uma primeira descida no jogo corrido

1Q: UHHHHHH! Eli Manning lançou passe perigoso e por pouco Josh Norman não consegue a interceptação

1Q: Perkins arranca para 7 jardas em corrida

1Q: Enfim a primeira descida conquista. Perkins, calouro, recebeu o passe para conquistar as jardas

1Q: Giants retorna até a linha de 40 jardas. É daí onde Eli vai começar sua campanha

1Q: C.Thompson ginga, corre e não alcança a primeira descida. Bola voltando outra vez

1Q: Cousins foi engolido em seu primeiro dropback no jogo. Harrison e Casillas dividiram o sack oficialmente.

1Q: Três e fora também para o New York Giants. Bola já vai voltar pra os donos da casa

1Q: Novato RB corre bem na primeira chance, três jardas.

1Q: Giants cede passe para 8 jardas mas na terceira descida acaba parando o ataque

1Q: Primeira corrida não vai longe. Avanço de apenas uma jarda

COMEÇA O JOGO! Redskins tem a primeira posse

Dono do segundo melhor ataque da liga, a equipe da capital norte-americana costuma conquistar 411 jardas por partidas, sua maioria vinda do jogo aéreo. Kirk Cousins anotou 24 Touchdowns na temporada e foi interceptado apenas 10 vezes em suas 15 partidas como titular.

Para obter a classificação, o Washington Redskins precisará vencer o Giants e ainda torcer pela derrota do Detroit Lions, classificando assim como a última equipe na Conferência Nacional.

No duelo anterior entre as equipes na semana 3, quem se deu melhor foi Redskins atuando em Maryland. A vitória veio por apertados 29 a 27 com a equipe da casa acumulando menos jardas que os rivais de divisão. Foram 3 desperdícios de bola para o Giants naquela tarde.

O Washington Redskins vem logo em seguida também na divisão carregando o histórico de 8 vitórias e 6 derrotas, buscando sua vaga nos playoffs se conquistar a vitória fora de casa.

Dono da segunda posição na NFC East, o New York Giants tem sua posição assegurada na pós temporada pela campanha de 10 vitórias e 5 derrotas até aqui na competição, assegurando seu lugar por wildcard.

Boa noite, amigos! Começa agora o tempo real da semana 17 da NFL e você confere tudo na VAVEL Brasil rumo ao Super Bowl LI em Houston no dia 5 de fevereiro. New York Giants e Washington Redskins se enfrentam no Fedexfield em Mariland.