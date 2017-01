Denver Broncos vs Oakland Raiders ao vivo online na NFL 2016/2017

Google Plus

Com Derek Carr fora da temporada por uma lesão contra o Indianapolis Colts na semana 16, Matt McGloin será o quarterback do time no jogos que restam.

Já o Broncos irá cumprir tabela. Desde o Baltimore Ravens em 2013 que o campeão do Superbowl não consegue vaga nos. playoffs na temporada seguinte.

Cenários possíveis para Oakland na semana 17:

1- Se vencer, garante título da AFC West.

2- Se vencer e os Patriots saiam derrotados contra os Dolphins, garantem título da AFC e mando de campo em todos os jogos dos playoffs.

3- Se perder, torce para os Chiefs serem derrotados pelos Chargers para ficarem com o título da divisão.

4- Se perder e os Chiefs ganharem, ficam em 3° na AFC e terão folga na primeira semana dos playoffs.

O jogo só vale para o Oakland Raiders. O time ainda briga pelo título tanto da divisão oeste da conferência americana como também pela própria AFC.

No dia 7 de novembro, as equipes se enfrentaram na Califórnia. Derek Carr liderou os Raiders, que venceram os rivais por 30 a 20.

Os dois times, que fazem parte da AFC West, vivem situações distintas na chegada da última semana. Os Broncos já estão eliminados. O time conta com oito vitórias e sete derrotas. Já os Raiders garantiram classificação para a pós temporada de forma antecipada. Em 15 jogos, são 12 vitórias e apenas três revezes.

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe e online o jogo entre Denver Broncos e Oakland Raiders , válido pela última semana da temporada regular na NFL.