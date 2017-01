Bucs bate Panthers, mas derrota dos Cowboys elimina chances de playoffs de Tampa Bay

A tarde deste domingo (1º) estava quente no Raymond James Stadium para o duelo entre Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers na última semana da temporada regular da NFL. O jogo era importante para os Bucs que, apesar de pequena, ainda tinham chances de jogar a pós-temporada.

Em uma partida complicada, na qual os Panthers não queriam perder apesar de estarem eliminados, os Buccaneers venceram por 17 a 16 em partida ruim de Cam Newton e com destaque para a secundária dos donos da casa.

Apesar do resultado positivo, TB não avançou à pós-temporada por conta da derrota do Dallas Cowboys para o Philadelphia Eagles também neste domingo. O sentimento na Flórida é de frustração, mas também de esperança para o futuro, pois os Bucs tiveram uma temporada surpreendente e acima da média, com ótimas atuações do segundo anista Jameis Winston.

Por outro lado, os Panthers foram a decepção da temporada. Depois de disputar o último Super Bowl, a equipe vinha com um grande favoritismo, mas sofreu com algumas perdas e com péssimas atuações de jogadores importantes, como Cam Newton e Luke Kuechly.

Erros definem primeiro tempo a favor dos Panthers

A partida começou com os Bucs no ataque. E logo na primeira campanha, Jameis Winston fez sua equipe ter bons avanços aéreos para chegar na área ofensiva do campo. Contudo, Tampa Bay teve que se contentar com um field goal convertido de 33 jardas pelo kicker Roberto Aguayo.

Em sua primeira campanha, os Panthers também começaram com muito volume de jogo. Há 14 jogos a equipe comandada por Ron Rivera não fazia um touchdown em sua primeira campanha, isso acabou quando o running back Jonathan Stewart cruzou a linha de gol e marcou os primeiros pontos de Carolina na partida. O kicker Graham Gano convertou o extra point.

Após o início frenético de ambas as equipes, os erros começaram a aparecer. Os Bucs sofreram uma interceptação do cornerback calouro James Bradberry após um passe forte de Winston, onde o recebedor Adam Humphries não conseguiu completar a recepção. No entanto, Carolina não soube aproveitar o erro a seu favor, pois terminou a campanha sem pontuar. Gano errou um field goal de 46 jardas.

Na campanha seguinte, o quarterback de Tampa Bay sofreu um fumble recuperado pelo defensive tackle Vernon Butler. Cam Newton vinha fazendo um primeiro tempo seguro e com bons avanços, no entanto acabou sendo interceptado em uma jogada confusa.

Após um lançamento longo, o recebedor dos Panthers chegou na bola, mas, junto com ele, estava o strong safety, Keith Tandy, que ficou com a posse da bola. Ao final da primeira etapa, as duas equipes conseguiram chegar até a zona de field goal. Contudo, os dois kickers erraram os chutes. Aguayo perdeu de 46 jardas e Gano de 58 jardas. Final 7x3 para os Panthers.

Dia pouco inspirado: Cam Newton sofreu com pressão no pocket e teve três interceptações neste domingo | Foto: Brian Blanco/Getty Images

Segundo tempo segue com erros e termina com emoção

A segunda etapa mal tinha começado e Cam Newton foi interceptado pelo cornerback Brent Grimes. A interceptação acabou se transformando em um touchdown defensivo e deu a vantagem de 10x7 depois do extra point convertido. A partir disso, a partida ficou truncada e sem muitas chances de touchdown. Graham Gano converteu um field goal de de 54 jardas para empatar o jogo.

Os erros no segundo tempo, entretanto, mudaram de lado, e Newton sofreu mais uma interceptação de Keith Tandy. Na campanha seguinte, os Bucs tiveram a chance de ficar na frente no placar, porém Aguayo perdeu mais um chute, desta vez de 48 jardas.

E não era a tarde dos kickers, pois na chance de Carolina, Gano perdeu um field goal de 36 jardas. A partida ia chegando ao fim e nada estava definido, até que após uma boa campanha de Winston com seus recebedores, a bola foi parar nas mãos de Mike Evans dentro da end zone. Com o extra point convertido, Tampa Bay abriu 17x10 restando pouco tempo para o final.

Os Panthers tiveram dificuldades para atravessar o campo, mas depois de uma grande campanha, com duas conversões de quarta descida, o wide receiver Kelvin Benjamin anotou o touchdown.

Querendo acabar a partida e não forçar uma prorrogação, Cam Newton tentou uma conversão de dois pontos, no entanto sem sucesso. A ultima opção foi tentar um onside kick, recuperado pelos donos da casa, que encerram a temporada sem classificação aos playoffs, mas com boa expectativa para o próximo ano.

Fora dos playoffs, mas esperança para a próxima temporada: Jameis Winston se confirma como franchise QB dos Bucs | Foto: Brian Blanco/Getty Images

Destaques:

Jameis Winston (TB)

202 jardas, 1 TD e 1 interceptação

Keith Tandy (TB)

2 interceptações e 12 tackles

Brent Grimes (TB)

1 TD, 1 interceptação e 4 passes desviados

Kelvin Benjamin (CAR)

6 recepções, 93 jardas e 1 TD