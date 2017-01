Packers derrota Lions no Ford Field, conquista NFC Norte e recebe os Giants nos playoffs

Já classificados aos playoffs após a derrota do Washington Redskins para o New York Giants, Green Bay Packers (10-6) e Detroit Lions (9-7) duelaram no Ford Field neste domingo (1º) pelo título da NFC Norte, fechando a Semana 17 da temporada 2016/17 da NFL.

Em bela noite de Aaron Rodgers - 27/39, 4 TDs e nenhuma interceptação e dos wide receivers Davante Adams e Geronimo Allison: seis recepções para 31 jardas e dois TDs; quatro para 91 e um TD, respectivamente, Green Bay venceu por 31 a 24 e conquistou o título da divisão pela quinta vez em seis anos.

Com os quatro touchdowns anotados na última semana da NFL, A-Rod tornou-se o líder no quesito na temporada, com 40 no total.

Green Bay recebe no próximo domingo (8) o New York Giants no Lambeau Field às 19h15 (horário de Brasília), enquanto Detroit visita o Seattle Seahawks no CenturyLink Field no sábado (7) às 23h20 (horário de Brasília).

Packers abre o placar, mas Lions vira com Zach Zenner e Golden Tate

Com forte desempenho defensivo de ambas as franquias, o primeiro quarto terminou sem pontuação por parte dos dois times. Na jogada que abriu o segundo, o kicker Matt Prater errou um field goal de 39 jardas, chutando à direita do Y.

Aaron Rodgers e companhia não perdoou o erro e com passe de sete jardas, Green Bay abriu o placar com uma recepção do full back Aaron Ripkowski - o primeiro touchdown aéreo do atleta. Detroit respondeu rapidamente com uma campanha resultando em TD terrestre de uma jarda do running back Zach Zenner.

Ultrapassando o two-minute warning, os donos da casa assumiram a liderança do clássico de divisão a 24 segundos do fim: passe de três jardas de Matthew Stafford para Golden Tate III. Green Bay ainda teve tempo de anotar um field goal de 53 jardas, chute certeiro de Mason Crosby encerrando o primeiro tempo em Detroit.

Zach Zenner foi um dos destaques dos Lions na primeira etapa | Foto: Leon Halip/Getty Images

Aaron Rodgers doutrina segundo tempo e garante título da NFC Norte

Com a primeira campanha da etapa complementar, Aaron Rodgers enfim aproveitou o entrosamento com Jordy Nelson durante o drive, culminando em um touchdown de Davante Adams após passe de três jardas - o 11º do wide receiver na temporada. Foi a única pontuação no terceiro quarto, que se encerrou com os visitantes em vantagem por 17 a 14.

Alcançando o quarto derradeiro, o ataque dos Lions seguia incapaz de produzir seu melhor jogo. Presos na boa defesa de Green Bay, Detroit não pontuou e retornou a posse para os visitantes.

Em uma campanha longa, os Packers aumentaram a vantagem após jogada genial de Aaron Rodgers: o quarterback fugiu de vários sacks, saiu do pocket e em movimento, lançou dez jardas para Geronimo Allison no fundo da endzone, que fez uma bela recepção. 23 a 14 após chute extra errado de Mason Crosby.

Diminuindo o placar, Matt Prater enfim acertou um field goal longo de 54 jardas, colocando 23 a 17 faltando pouco mais de sete minutos para o fim da partida. A campanha seguinte de Green Bay definiria o confronto.

Com cinco minutos de drive e passes precisos, Aaron Rodgers capitalizou a campanha com um belo passe de nove jardas para o segundo TD da noite de Davante Adams; o WR ainda teve sucesso na conversão de dois pontos, colocando 31 a 17 no placar.

Ainda deu tempo de uma interceptação e um touchdown de 35 jardas de Matt Stafford para o WR Anquan Boldin, mas nada que alterasse o destino do clássico da divisão.