Cairo Santos disputa playoffs da NFL pelo segundo ano em três temporadas com os Chiefs

Brasileiro disputará playoffs pelo segundo ano consecutivo | Foto: Streeter Leka/Getty

Pela segunda temporada consecutiva, o kicker brasileiro Cairo Santos, de 25 anos irá disputar a pós-temporada da NFL . A franquia que o paulista defende, o Kansas City Chiefs, alcançou os playoffs pelo segundo ano consecutivo e segue vivo na luta pelo título do Super Bowl LI, que será realizado no dia 5 de fevereiro deste ano em Houston, no Texas.

A pós-temporada da liga americana já começa neste fim de semana, mas como os Chiefs tiveram a segunda melhor campanha da Conferência Americana (AFC), atrás apenas do New England Patriots, a franquia de Kansas City folga na primeira rodada do mata-mata.

Cairo Santos entrará em campo no dia 15, domingo, quando receberá no Arrowhead Stadium ou o Oakland Raiders, ou Houston Texans ou o Miami Dolphins, dependendo dos resultados da primeira fase dos playoffs. Apesar da ainda indefinição da partida, o confronto já tem horário definido: 16h05min, no horário de Brasília.

Cairo teve ano prolífico na NFL e segue em ascensão na liga | Foto: Streeter Leka/Getty

Após excelente carreira na Universidade de Tulane, Cairo foi para os Chiefs em 2014. Em seu primeiro ano como profissional, acabou não indo à pós-temporada, teve um início irregular errando alguns chutes, mas logo se firmou como titular da franquia do Missouri.

Na temporada seguinte, chegou à segunda fase do mata-mata, perdendo por 27 a 20 para os Patriots de Tom Brady. Naquele ano, o brasileiro foi o responsável pelo maior número de pontos dos Chiefs com 129.

Em 2016/17, o paulista de Limeira também teve um excelente ano: foram 86 field goals feitos de 102 tentativas, com uma porcentagem de 84,3% de acerto.