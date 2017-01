NFL define horários e Texans recebe Raiders na abertura dos playoffs

Palco do Super Bowl LI e casa dos Texans, NRG Stadium sedia primeira partida da pós-temporada | Foto: Leslie Plaza Johnson/Icon Sportswire via Getty

Após 17 semanas de temporada regular e grandes emoções, a NFL enfim chega aos playoffs a partir do próximo sábado (7). 32 franquias iniciaram 2016/17 na expectativa por uma vaga na pós-temporada, mas apenas 12 seguem na luta pelo título do Super Bowl LI, que será realizado no dia 5 de fevereiro.

A caça ao cobiçado Vince Lombardi Trophy começa no dia 7 com dois confrontos de Wild Card, com horários já divulgados pela liga nesta segunda-feira (2): às 19h35, o Houston Texans (9-7) recebe o Oakland Raiders (12-4) no NRG Stadium, palco da grande decisão no próximo mês.

Sem o quarterback Derek Carr - lesionado na Semana 16, a franquia da Califórnia tenta tirar forças para superar a ausência de sua principal estrela para chegar ao Divisional Round.

Completando a primeira rodada, o Detroit Lions (9-7) visita o Seattle Seahawks (10-5-1) no CenturyLink Field às 23h15. O embate foi decidido apenas neste domingo (1°), com a derrota da equipe de Michigan para o Green Bay Packers, que conquistou o título da NFC Norte.

Seahawks conta com apoio de sua torcida e ambiente hostil do CenturyLink Field para avançar ao Divisional Round | Foto: Leon Halip/Getty Images

Já no domingo (8), a rodada tem início mais cedo. Às 16h05, Pittsburgh Steelers (11-5) e Miami Dolphins (10-6) duelam no Heinz Field por uma vaga no Divisional Round da Conferência Americana (AFC). As equipes se enfrentaram nesta temporada no Hard Rock Stadium na Flórida, com vitória por 30 a 15 dos donos da casa, com o running back Jay Ajayi correndo para 204 jardas. Esta será a primeira aparição dos Dolphins nos playoffs desde 2008.

Fechando o Wild-Card Round, New York Giants (11-5) e Green Bay Packers (10-6) se enfrentam no Lambeau Field às 19h40. As equipes voltam a duelar na pós-temporada após quatro anos, quando também em Wisconsin, os visitantes conseguiram anular Aaron Rodgers e companhia e saíram vencedores naquele Divisional Round.

Na atual temporada, Giants e Packers também se enfrentaram em Green Bay em outubro de 2016, com vitória dos donos da casa por 23 a 16.

Na temporada 2011/12, A-Rod foi anulado pela defesa dos Giants e Green Bay foi eliminado em casa | Foto: Jamie Squire/Getty Images

Horários e datas do Divisional Round também já são divulgados

Além da definição dos jogos de Wild-Card, o Divisional Round já tem seus horários e datas definidas, ocorrendo no sábado (14) e no domingo (15). Vale lembrar que a definição das partidas na segunda rodada do mata-mata só acontecem após os resultados do wild-card.

Na primeira data, o Atlanta Falcons (11-5) sedia no Georgia Dome ou Packers/Giants/Seahawks às 19h35. Fechando o sábado, o New England Patriots (14-2) recebe ou Texans/Raiders/Dolphins no Gillette Stadium às 23h15.

No domingo, o Kansas City Chiefs (12-4) do brasileiro Cairo Santos enfrenta ou Steelers/Texans/Raiders no Arrowhead Stadium às 16h05; fechando o Divisional Round, o Dallas Cowboys (13-3) recebe no AT&T Stadium ou Packers/Giants/Lions às 19h40.

As finais de conferência acontecem no domingo (22), ainda sem definição de locais e horários. O Super Bowl LI encerra mais uma temporada da NFL no dia 5 de fevereiro, em Houston. icon sportswire