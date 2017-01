Texans e Raiders abrem playoffs da NFL no palco do Super Bowl LI

Na noite deste sábado (7), às 19h35, o Houston Texans recebe o Oakland Raiders no NRG Stadium - palco do Super Bowl LI na abertura da pós-temporada da NFL. O jogo promete emoção levando em consideração o explosivo ataque dos visitantes e a solidez defensiva dos anfitriões.

Com nove vitórias e cinco derrotas, a franquia texana chega com mais desconfiança, já que dependeu muito de sua defesa para conseguir chegar onde chegou. Vale lembrar que jogando em casa, Houston só perdeu uma vez na temporada regular, mostrando sua força atuando dentro de seus domínios.

A excelente campanha de 12 vitórias e quatro derrotas de Oakland enfim levou esperança aos torcedores da Califórnia. Porém, a lesão do quarterback Derek Carr gera dúvidas em relação ao quão longe a equipe pode chegar na pós-temporada.

Sem J.J. Watt desde o início da temporada, Texans quer avançar ao Divisional Round

Mesmo sendo apenas um jogador, J.J Watt faz uma falta gigantesca à equipe de Houston. Sua saída prematura nessa temporada fez com que a defesa ficasse mais frágil, porém com a ausência de Watt, o time teve que lutar ainda mais com Whitney Mercilus liderando a equipe com 7.5 sacks.

Mesmo sem sua estrela, o time do Houston Texas ainda possui uma defesa bastante sólida, que promete pressionar o quarterback novato Connor Cook, fator vital para o triunfo texano.

Coordenador ofensivo dos donos da casa, Romeo Crennel deixou as lesões de lado e quer um bom desempenho dos Texans neste sábado. “É realmente triste eles terem perdido seu quarterback, mas também foi triste nós termos perdido J.J Watt, mas temos que superar as lesões, nos reerguermos e seguir em frente", ressaltou.

Além de J.J. apenas o quarterback Tom Savage e o linebacker John Simon também são desfalques certos para este sábado.

Com contrato milionário, Osweiler quer superar desconfiança da torcida Foto: Mickey Bernal/Icon Sportswire via Getty

Raiders chega para jogo sem seu quarterback titular

Derek Carr vinha fazendo uma temporada digna de MVP, lançando muito bem e fazendo o ataque ser temido por todos os times da NFL. Na Semana 16, Carr sofreu uma lesão na fíbula o deixando fora dos playoffs.

Agora quem assume o lugar do quarterback titular é o rookie Connor Cook, que terá a importante missão de comandar o ataque para manter viva a expectativa de continuar vivo na pós-temporada, tarefa árdua para o novato, que fará sua primeira partida como profissional.

A respeito do rookie Connor Cook, o treinador Jack Del Rio deu a seguinte declaração: “Eu realmente não gosto dessa situação. Temos que prepará-lo e consertar o que precisa ser consertado, encorajar quando for necessário. Apenas tentar fazer com que ele se sinta parte do plano, fazer com que ele se sinta confortável e ter certeza de que todos nós fazemos parte disso", afirmou JDR, demonstrando confiança em seu quarterback.

Além de Carr, o safety Nate Allen e o offensive tackle Donald Penn não jogam neste sábado. Além deles, são dúvidas para o confronto: Amari Cooper, Michael Crabtree, Andre Holmes, Karl Joseph, Matthew McGloin, Kelechi Osemele e Malcolm Smith.