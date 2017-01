Houston Texans x Oakland Raiders ao vivo online pela NFL 2016/17

Atualiza o conteúdo

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe online o jogo entre Oakland Raiders x Houston Texans, válido pela fase de Wild Card dos playoffs da NFL.

A partida será neste sabado (7) e começa às 19h30 (horário de Brasília).

O vencedor do duelo entre Texans x Raiders encara o Kansas City Chiefs em caso de vitória dos Dolphins ou o New England Patriots em caso de vitoria dos Steelers. Ambos os confrontos serão fora de casa.

Enquanto isso, os Texans, pela segunda vez seguida com um recorde de 9 vitórias, levaram o título da AFC South e vão para os playoffs pela quarta vez nas últimas seis temporadas.

Oakland chegou na pós temporada como o melhor time dentro daqueles que não ganharam a divisão. A campanha de 12 vitórias e 4 derrotas foi igual ao do campeão Kansas Cheifs, porém com um recorde pior dentro da divisão.

As equipes se enfrentaram durante a semana 11 desta temporada, na edição especial do Monday Night Football no México. Os Raiders,ainda liderados por Derek Carr, saíram vencedores em um apertado 27x20.

No histórico de confrontos, os Texans lidera com 6 vitórias, 4 derrotas e nenhum empate.

Entretanto, sem Derek Carr e com o reserva Matt McGloin também fora, a equipe de Oakland vai despositar suas fichas na sua escolha de quarta rodada do ultimo Draft, Connor Cook. Enquanto isso, Houston recentemente colocou Brock Osweiler no banco de reservas e terá que contar com seus serviços, pois o atual titular, Tom Savage, está na lista de concussão e fica fora da partida.

O WR Michael Crabtree, de Oakland, liderou a equipe em recepções(89) e touchdowns recebidos (8)

O RB Latavius Murray, de Oakland, foi o primeiro Running Back dos Raiders a superar a marca de 10 touchdowns corridos, com 12 no total, desde Marcus Allen em 1990.

O DE Jadeveon Clowney, de Houston, conseguiu pelo menos um sack nos ultimos 3 jogos

Os Texans tiveram um recorde de 4-2 nesta temporada quando Brock Osweiler completou mais de 60% dos passes em um jogo.

Começa o jogo em Houston, os Texans iniciam na linha de 25.

Terceira para 7 e Osweiler acha Ryan Griffin para o first down.

Segunda para 3 e Osweiler acha novamente Ryan Griffin para o first down, desse vez o ganho foi de 13 jardas.

Terceira para 9 jardas.

Raiders força Osweiler a sair do pocket para uma corrida de duas jardas, Houston vai para o punt.

Lá vem o novato Connor Cook, Raiders começam na linha de 7 jardas do própio campo.

Primeira jogada do ataque do Raiders foi uma corrida de uma jarda para Latavius Murray.

LÁ VEM A DEFESA DE HOUSTON !! Primeiro passe de Connor Cook foi desviado pelas mãos de Jadeveon Clowney.

Terceira para 9 e a defesa de Houston força o punt.

Houston começa a segunda campanha na linha de 40 jardas do própio campo, excelente posição de campo.

SEM CHANCE PRA HOUSTON!! Screen para Lamar Miller resulta em uma perda de 1 jarda

Terceira para 8, passe de 6 jardas para Griffin da a chance dos Texans chutarem o field goal

Chute de 50 jardas para Nick Novak

Chute perfeito bem no meio do Y da a liderança parcial de 3x0 para Houston

Jalen Richard retorna o kickoff ate a linha de 20 jardas

INTERCEPTADO!!! Menino Clowney ataca novamente!! Screen na terceira descida e o Defensive End consegue o turnover na linha de 5

PODE BOTAR NA CONTA!! Lamar Miller corre para cinco jardas e anota o primeiro touchdown do jogo 9X0 Texans

Extra point convertido!! 10x0

Os Raiders decide nao retornar o chute, bola na linha de 25.

FINALMENTE RAIDERS!! Primeira pra 10 Cook lança nas mão de Michael Crabtree para um ganho de 19 jardas e o first down.

SAACK!!! Connor Cook vai ao chao para a perda de 6 jardas, DJ Reader foi o responsável.

Terceira para 16.

Passe Incompleto na direção de Michael Crabtree e punt para Oakland.

Touchback coloca Houston na linha de 25.

Terceira para 6.

Passe incompleto e quarta descida.

QUE RETORNO!! Primeira grande jogada de Oakland vem pelos Special Teams com um retorno de 37 jardas feito por Jalen Richard.

Raiders começa na linha de 38 do campo de ataque.

Murray avança 11 jardas na primeira jogada do drive.

TOUCHDOWN !!! Raiders acelera o ritimo e com três corridas seguidas de Murray chega a endzone, 10x7. (extra point convertido)

Fumble!! Primeira jogada do drive na linha de 16, Oweiler não segura o snap e deixa a bola viva,mas Houston segura a posse.

Segunda para doze, Alfred Blue corre para zero jardas e termina o primeiro quarto.