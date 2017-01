Detroit Lions x Seattle Seahawks ao vivo online pela NFL 2016/17

Atualiza o conteúdo

Complementando o primeiro dia dos playoffs da temporada 2016/17 da NFL, Seattle Seahawks e Detroit Lions se enfrentam neste sábado (7) às 23h15 (horário de Brasília). Válida pela rodada de Wild Card da NFC, o confronto ocorre no CenturyLink Field, em Washington.

Campeão isolado da NFC Oeste, a franquia de Seattle teve uma temporada de 10 vitórias, cinco derrotas e um empate. Nas primeiras onze semanas, os Seahawks sofreram apenas duas derrotas, para o Los Angeles Rams e New Orleans Saints.

Sofrendo com irregularidades na parte final da temporada, os comandados de Pete Carroll querem superar os problemas de linha ofensiva e voltar a ser um dos postulantes ao título do Super Bowl LI.

Após um ano com nove vitórias e sete derrotas, Detroit chegou à última rodada da temporada regular precisando vencer o Green Bay Packers dentro de casa, para conquistar a NFC Norte.

Porém, a franquia não foi capaz de segurar Aaron Rodgers e companhia, que terminaram o ano com dez triunfos e seis revés, levantando o título da divisão pela quinta vez nas últimas seis temporadas.

A primeira rodada dos playoffs será de reencontro em Seattle. Escolha de second round no Draft de 2010, o wide receiver Golden Tate teve uma carreira vitoriosa pelos Seahawks.

Em 2014, o jogador se tornou free agent e em uma saída um tanto quanto confusa, Golden Tate foi parar nos Lions, adversário de Seattle neste sábado.

"Tentamos mantê-lo durante a época, fizemos uma oferta mas não deu certo. Eu o amava em nossa equipe, mas não podemos manter todos os jogadores, então ele foi para outra franquia", afirmou Pete Carroll, treinador dos Seahawks.

"Todos nós [jogadores e comissão técnica] o adoramos ver jogador. Assistimos seus jogos toda semana e iremos nos divertir competindo contra ele neste sábado", complementou o head coach.

Seattle quer alcançar pela quinta temporada consecutiva o Divisional Round. Desde 2012/13 a franquia de Washington disputa a segunda rodada dos playoffs, tendo conquistado o Super Bowl XLVIII.

Sem problemas mais graves de lesão, os Seahawks irão para o jogo eliminatório apenas com as ausências do defensive tackle Tony McDaniel e do running back C.J. Prosise.

Pete Carroll conta com Russel Wilson para chegar ao Divisional Round | Foto: Ezra Shaw/Getty Images

Deixando os Seahawks em 2014 para defender os Lions, Golden Tate alegou na época que não estava se sentindo "querido" pela franquia de Washington, mesmo sendo um dos pilares na conquista do Super Bowl.

Desde que chegou em Detroit, Tate terminou todas as três temporadas com pelo menos 90 recepções, ultrapassando as mil jardas em dois anos com a equipe de Michigan.

"Será uma motivação a mais [ter atuado em Seattle]. Tudo que queremos é vencer. Quero vencer porque creio que Detroit merece vencer. Conquistamos nosso lugar nos playoffs, tivemos uma excelente semana de treinos e chegou a nossa hora", destacou o wide receiver.

Além de Tate, os Lions apostam na excelente temporada de seu quarterback Matthew Stafford: 65% de acerto de passes, 4.327 jardas, 24 touchdowns e dez interceptações.

Nenhum jogador de Detroit foi descartado por lesão do confronto de Wild Card. Porém, quatro atletas englobam a lista de questionáveis para a partida de logo mais.

São eles: DeAndre Levy, linebacker; Riley Reiff, offnseive tackle; Andre Roberts, wide receiver e o center Travis Swanson.