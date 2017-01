Resultado Pittsburgh Steelers 30 x 6 Miami Dolphins pela NFL 2016/2017

Atualiza o conteúdo

Agradecemos à todos pela companhia nesta partida de wildcard fiquem ligados na VAVEL Brasil para a cobertura completa dos playofss da NFL rumo ao SB LI em Houston no dia 5 de Fevereiro

19:24 Fechando o wildcard, Green Bay Packers e New York Giants se enfrentam para definir o último classificado na Conferência Nacional. Acompanhem conosco as emoções da partida

19:18 A segunda partida pelo divisional round será entre New England Patriots e Houston Texans no sábado à noite no Gillette Stadium em Boston

19:17 Vencedor da partida que abriu o domingo, o Pittsburgh Steelers vai visitar o Kansas City Chiefs no Arrowhead Stadium daqui 7 dias no divisional round

19:16 Confrontos da Conferência Americana já definidos com o fim dessa partida

FIM DE JOGO! Pittsburgh Steelers vence o Miami Dolphins por 30 a 12 e avança nos playoffs

4Q: Miami recupera a posse e Moore é derrubado

4Q: Tentativa de onside kick por Miami não dá certo. Steelers recupera a bola

TOUCHDOWN MIAMI DOLPHINS! D.Williams foi quem anotou. Na conversão Parker não consegue pisar no campo

4Q: Jarvis Landry acumulando números. Foram 13 jardas recebidas dessa vez

4Q: Matt Moore explorando J.Landry. 11 jardas conquistadas

4Q: Jay Ajayi sai de campo lesionado

4Q: Kenny Stills consegue recepção para 26 jardas

4Q: Landry recebe passe curto e conquista a descida

4Q: Moore passa para Simms conquistar seis jardas

4Q: Big Ben buscava Brown na terceira descida e o passe acabou indo longe. Três jogadas e fora

4Q: Sack duplo em Matt Moore. Linha ofensiva de Miami ruiu

4Q: Jay Ajayi fica na linha inicial. Nenhum avanço

4Q: Moore agora vê Stills colado na sideline. Passe nele e primeira descida conquistada

4Q: Kenny Stills recebe passe curto e não vai longe. Não andou nenhuma jarda

4Q: Pittsburgh não consegue a descida. Bola vai voltar para o Miami Dolphins

4Q: Bell acaba correndo para jardas negativas

FIM DO TERCEIRO QUARTO!

3Q: Le'Veon Bell corre para três jardas

3Q: Matt Moore recuou, depois tentou correr no espaço que a linha ofensiva criou e parou no meio do caminho. Turnovers on down

3Q: Mitchell para o jogo corrido mas Miami vai para a quarta descida

3Q: Jay agora corre para mais duas jardas

3Q: Jay Ajayi corre para quatro jardas

TOUCHDOWNNNNNNNNNNN STEELERS! LE'VEON BELL! Uma festa armada pela linha ofensiva bloqueando e deixando o running back entrar livre na endzone. 30 a 6

3Q: Le'Veon Bell agora corre para oito jardas

3Q: Bell corre duas jardas

3Q: Falta cometida pelo Dolphins na hora do Steelers chutar o field goal. Descida automática

3Q: Big Ben escapa dos tackles e consegue jardas correndo com a bola. Foram 7. Terceira descida não foi captalizada

3Q: Ayers consegue o avanço após passe recebido, conquistando terreno com os pés. A jogada acabou anulada por bloqueio ilegal contra o Pittsburgh Steelers

3Q: A opção é correr para deixar o relógio rodando. Bell ainda consegue três jardas terrestres

INTERCEPTAÇÃO! Deu ruim para o Miami Dolphins que teve seu passe interceptado em zona de pontuação

FIELD GOAL STEELERS! Boswell converte o chute na linha de 25 jardas. Pittsburgh aumenta a liderança, 23 a 6

3Q: Big Ben é engolido pela defesa do Miami Dolphins. Ndamukong Suh força o sack no camisa 7

3Q: Bell para na linha de scrimmage

3Q: Screen pass para Antonio Brown gera perda de uma jarda

3Q: Beeeeeeeeeeeeeeeellllllllll com a arrancada explosiva juntando jardas no seu jogo. Pittsburgh já na redzone

3Q: Le'veon Bell espera os bloqueios e causa estrago de 8 jardas na corrida

3Q: Bell sofre tackle forte que impede seu avanço

FUMBLEEEEEEEEEEEEEEEE! Matt Moore entregou para Jay Ajayi que foi levado ao chão por Mitchell e soltou a bola. L.Waltou recuperou a posse para os Dolphins

3Q: Jarvis Landry recebe outro passe de 17 jardas

3Q: Sempre Jay chamado. O RB corre apenas uma jarda

3Q: Ajayi corre três jardas

3Q: Matt Moore aciona Jarvis Landry para recepção de 17 jardas

3Q: Defesa segura o jogo terrestre de Ajayi

3Q: Simms recebe passe para 7 jardas

3Q: Miami Dolphins começa sua campanha na linha de 20 jardas

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Steelers jogou muito bem mas deixou os Dolphins chegarem na reta final. Pittsburgh lidera por 20 a 6

2Q: Matt Moore tira um coelho da cartola lança um meteoro na direção de DeVante Parker. Dolphins na redzone

2Q: Steelers comete duas faltas seguidas. Na falta inicial foram cinco jardas de penalização, depois uma descida automática

INTERCEPTAÇÃO! Big Ben acerta o passe mas para o adversário. Thomas faz a interceptação

2Q: Defesa penalizada por pass interference. First down automatico

2Q: Suh para o ataque terrestre que prosseguia com Bell. Apenas duas jardas corridas

2Q: Chegamos ao two minute warning

2Q: Big Ben faz passe para C.Hamilton. 10 jardas conquistadas e primeira descida

2Q: Defesa para Bell na linha de jogada com o DE Cameron Wake

2Q: Olha o RB recebendo passe! Le'veon Bell conquista a descida recebendo passe. Big Ben completou o nono passe consecutivo

2Q: Bell corre apenas uma jarda

2Q: Big Ben aciona Antonio Brown para 6 jardas conquistadas

FIELD GOAL MIAMI DOLPHINS! Franks converte chute para 47 jardas tranquilamente, 6 a 20

2Q: Matt Moore tem muito tempo no pocket, olha para todos os lados mas não acha recebedor livre. Defesa dos Steelers marcando tudo na secundária

2Q: Jay Ajayi agora recebendo passe para 5 jardas. Terceira muito longa

2Q: Moore volta lançando e erra o passe logo de cara. Segunda descida para 27 jardas

CENAS LAMENTÁVEIS! Confusão e bandeiras amarelas para todos os lado na Pensilvania. Matt Moore fica no chão e preocupa

2Q: Damien Williams aparece no jogo. Correu uma jarda

2Q: Matt Moore trabalha um pouco lançando para 17 jardas

2Q: Corrida positiva de sete jardas e depois negativa para uma jarda

2Q: Jay consegue as jardas restantes para conquistar a descida

2Q: Jogo corrido sendo bastante acionado. O camisa 23 agora corre para 3 jardas

2Q: Jay Ajayi consegue apenas duas jardas na primeira descida

2Q: Miami perde a bola no retorno mas o próprio retornador consegue a posse.

TOUCHDOWN PITTSBURGH STEELERS! Le'veon Bell entra de mansinho na endzone para ampliar o marcador. Boswell errou o chute extra, 20 a 3 Steelers

2Q: Bell não passa na primeira tentativa

2Q: Brown invade a endzone mas o TD é anulado. Bola na linha de uma jarda

2Q: Le'Veon corre cinco jardas. e mais oito

FIM DO PRIMEIRO QUARTO!

1Q: Só dá Le'Veon Bell. 15 jardas na corrida

1Q: Bell e mais cinco. First down

1Q: Bell correndo sem esforço. Mais cinco jardas na conta

1Q: Le'Veon Bell corre duas vezes. Na primeira chamada foi para 8 jardas e depois mais duas. First Down

FIELD GOAL MIAMI DOLPHINS! Equipe da Flórida desconta em chute de 38 jardas, 3 a 14

1Q: Passe errado de Moore que buscava D. Parker

1Q: Ajayi corre para quatro jardas. Miami avançando bem e já na área de field goal

1Q: Screen pass para Jarvis Landry que não vai longe. Apenas duas jardas conquistadas

1Q: Matt Moore sai do buraco em terceira descida achando passe longo para K.Stills

1Q: Jay é engolido pela pressão defensiva

1Q: Jay Ajayi corre para três jardas negativas

TOUCHDOWNNNNNNNNNNN PITTSBURGH STEELERS! ANTONIO BRWON! Outra arrancada, agora foram 62 jardas, recebendo passe pelo meio do campo e rasgando a defesa. Pittsburgh abre 14 a 0 em duas passagens pelo ataque

1Q: Big Ben completa passe para D.Ayers. Mais 11 jardas conquistadas e a primeira descida

1Q: Steelers penalizado por saída falta. 5 jardas de punição

1Q: Le'Veon Bell corre mais 7 jardas

1Q: Hayward-Bey recebe passe para 10 jardas

1Q: Moore é pressionado e não consegue conectar o passe. Miami vai devolver a bola

1Q: Jay Ajayi não vai a nenhum lugar em sua primeira corrida

1Q: Primeiro passe completo para Jarvis Landry conquistar a descida

1Q: Matt Moore vai começar a primeira campanha ofensiva do Miami Dolphins na linha de 23 jardas

TOUCHDOWN PITTSBURGH STEELERS!!!!! Antonio Brown conquistou quase tudo numa corrida em alta velocidade, sem ser tocado pelos defensores ao invadir a endzone. Chute extra também convertido, 7 a 0 Steelers

1Q: Rodgers ganha muitas jardas com as pernas depois de receber o passe. Bela conversão de terceira descida

1Q: Antonio Brown também é chamado pro jogo. Recepção que avançou 7 jardas

1Q: Le'Veon Bell é acionado pela primeira vez correndo 11 jardas para a primeira descida

COMEÇA O JOGO! Miami vai para o kickoff. Quem recebe a bola é o Steelers

16:02 A lista dos inativos pelo Pittsburgh Steelers contém o QB Mettenberger, o safety Golden, o Linebacker Chickillo, T Mihalik, TE Green, Defensive End Mathews

16:00 Os inativos do Miami Dolphins para partida são Ryan Tannehill, AJ Hendy, B.Maxwell, S.Young, T.Duarte e L.Carroo

15:58 Na última participação do Miami Dolphins nos playoffs em 2008 outro time da AFC Norte foi o rival: Baltimore Ravens. Baltimore venceu na oportunidade

Boa tarde, amigos! Começa agora o tempo real dos playoffs de wildcard na Conferência Americana e você confere tudo na VAVEL Brasil rumo ao Super Bowl LI em Houston no dia 5 de fevereiro. Pittsbugh Steelers e Miami Dolphins jogam a vida no Heinz Field em Pittsburgh.

Campeão na AFC Norte, o Pittsburgh Steelers mais uma vez bate cartão na pós temporada dessa vez com campanha de 11 vitórias e 5 derrotas. Depois sair derrotado por quatro vezes seguidas no meio do ano, a franquia engrenou 7 vitórias consecutivas e garantiu sua vaga nos playoffs.

Classificado pela vaga de Wildcard o Miami Dolphins foi o segundo na AFC East com uma campanha de 10 vitórias e 6 derrotas voltando aos playoffs pela primeira vez desde 2008, quando conquistou a divisão.

Os Steelers alcançaram alguns feitos interessantes ao se classificar para o playoff. São 22 títulos de divisão conquistados desde a fusão entre NFL e AFL, maior que qualquer franquia. O domínio também pertence a equipe nas aparições, são 29, e nas vitórias durante a fase eliminatória, 34.

Liderados durante boa parte do ano pelo QB Ryan Tannehill, Miami vai colocar em campo seu quarterback reserva em campo nesta tarde para atuar no wildcard. O experiente Matt Moore não tem a qualidade do franchise player mas foi reserva durante muito tempo e fará sua estreia nos playoffs

Utilizando números, os donos da casa tem uma equipe mediana entre todas as classificadas. Tendo 372.6 jardas totais por partida, Pittsburgh é apenas a 7ª melhor equipe ofensivamente. Passando a bola eles sobem um pouco na lista, 5º lugar com 262.6 por jogo.

Assim como seu adversário, os Dolphins tem números ruins para uma ter atingindo uma campanha de pós temporada. Na defesa são 22.7 pontos cedidos por jogo vindo em média de 5.6 jardas a cada jogada iniciada contra si.

Na defesa ocorre fenômeno idêntico, tendo apenas a 12ª melhor defesa cedendo 342.6 jardas a cada semana sendo boa parte em passes profundos.

Jay Ajayi se buscou como surpresa na temporada saindo de não relacionado para titular e melhor jogador ofensivo nas semanas seguintes, encerrando a fase regular com 8 touchdowns e correndo para 4.9 jardas em média por carregada.

Duelos contra oponentes da AFC em casa terminam em vitória para os Steelers em 79% das partidas desde 2001, perdendo apenas para o desempenho do New England Patriots neste cenário.

As equipes se encontram pela última vez na semana 16 dessa temporada no Hard Hock Stadium em Miami, melhor para os donos da casa que venceram por 30 x 16.

Dono do melhor percentual de jardas percorridas por jogo, o running back Le'Veon Bell é o esteio ofensivo da equipe tendo anotado 7 touchdowns e tem boas médias de 4.9 jardas a cada vez que é acionado por Big Ben.

O melhor alvo ofensivo pelo alto em Miami é Jarvis Landry, ex-Steelers, que tem médias ótimas atingindo 12.1 jardas por recepção, tendo sido acionado 94 vezes ao longo do ano. Quem chega mais próximo é Davante Parker com 56 recepções.

Falando no camisa 7, Ben Roethlisberger é um dos que menos lança há pelo menos 40 jardas de distância. As jogadas explosivas lançando a bola não são o forte do time.