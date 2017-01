Green Bay Packers x New York Giants ao vivo online na NFL 2016/2017

Atualiza o conteúdo

Intervalo de jogo. Green Bay Packers 14-6 New York Giants.

2Q: TOUCHDOWN GREEN BAY PACKERS. NO ESTOURO DO RELÓGIO E AARON RODGERS ACERTA PASSE PARA RANDALL COBB DENTRO DA ENdzone! 14-6

2Q: Quarta descida.

2Q: Randall Cobb recebe no meio do campo. first down mais uma vez.

2Q: Ty Mongomery corre para o first down.

2Q: Terceira descida para uma jarda. Rodgers errou passe.

2Q: Segunda descida.

2Q: Bola dos Packers na linha de 22 jardas do campo de defesa.

2Q: Quarta descida.

2Q: 3° para uma jarda.

2Q: Corrida sem sucesso. 2° descida.

2Q: 7-6 Packers. Bola na linha de 30 jardas para a campanha do NY Giants.

TOUCHDOWN GREEN BAY PACKERS! RODGERS CONSEGUE TEMPO, RECEBE APOIO DA LINHA OFENSIVA E ACHA O WR DAVANTE ADAMS DENTRO DA ENDZONE! PACKERS 7-6 GIANTS

2Q: Ty Montgomery corre para duas jardas. 2° para o gol.

2Q: Rodgers acha WR Davante Adams. Packers na redzone.

2Q: SACK! LB Julius Peppers amedontra Manning. Punt para os Giants.

2Q: Passe longo mas incompleto de Eli Manning.

2Q: Jogo parado. Atendimento médico para o LB dos Packers, Blake Martinez.

2Q: Perkins corre mais uma vez. Segunda descida.

2Q: WR Dwyane Harris não corre muito. Giants começará seu drive na linha de cinco jardas de seu campo.

2Q: Falta de intentional grounding (quarterback lança a bola para um local vazio dentro quando está dentro do pocket e vem na iminência de sack). Packers devolverá a bola.

2Q: Cook recebe outra vez. 3° descida.

2Q: Landon Collins empurra Aaron Rodgers para fora. 2° descida.

2Q: Rodgers acerta segundo passe para Jared Cook. Packers na linha de 40 jardas do campo de ataque.

2Q: Retorno imponente do WR Jeff Janis.

2Q: K Robbie Gould acerta o segundo field goal, desta vez de 40 jardas. Packers 0-6 Giants.

2Q: Passe foi desviado na 3° descida.

2Q: Bola longe de Odell Beckham Jr.

2Q: Victor Cruz recebe a bola mas não chega ao first down. 2° descida.

2Q: Eli Manning conecta Will Tye que corre bastante. Giants na linha de 28 jardas do campo de ataque.

2Q: RB Rashad Jenning acha espaço livre e corre mais de dez jardas.

2Q: Passe curto. 2° descida.

2Q: P Jacob Schum coloca a bola próximo da endzone. Giants começará sua campanha na linha de oito jardas.

2Q: Na terceira para 8, o WR Davante Adams vê marcação apertada e não consegue a recepção.

2Q: RB/WR Ty Montgomery tenta correr, mas o pass rush dos Giants funciona. Terceira descida.

2Q: A bola pipocou nas mãos de Jordy Nelson. A secundária dos Giants evita o desfecho.

2Q: WR Randall Cobb apareceu no jogo. First down.

2Q: Bola novamente volta para os donos da casa.

2Q: Manning tentou novamente Shepard, mas a defesa desviou o toque.

2Q: Passe rápido para o TE Will Tye. Terceira descida.

2Q: Na corrida, Paul Perkins não avança a linha de scrimagge.

2Q: Eli acha mais uma vez Sterling Shepard livre. First down.

2Q: OUTRO SACK! DE Romeo Okwara coloca Rodgers no chão novamente. Punt.

2Q: Passe errado. 3° descida

1Q: SACK! Fim do primeiro tempo. New York Giants 3-0 Green Bay Packers.

1Q: Green Bay vai começar na linha de 45 jardas do campo de defesa.

1Q: O RB Rashad Jennings correu dez jardas, mas insuficiente para o first down. Punt dos Giants.

1Q: Outra jogada terrestre. Agora, a defesa permitiu uma jarda.

1Q: Corrida de três jardas. Segunda descida.

1Q: Giants começará nas dez jardas do campo de defesa.

1Q: Rodgers tentou para Jordy Nelson, mas passe foi curto. Punt dos Packers.

1Q: SACK! LB Cody Sensabough derruba o QB rival.

1Q: Na linha de 30 jardas do ataque, Montgomery recebe o passe mas não avança.

1Q: Outro passe de Aaron Rodgers que não acha ninguém. Desta vez os juízes marcaram interferência no passe da defesa de New York.

1Q: Lançamento longo de Rodgers, sem conexão.

1Q: Play action. Rodgers no entanto joga a bola fora. Segunda descida.

1Q: Rodgers conta com tempo no pocket e conecta para Jordy Nelson. Primeiro first down de Green Bay no jogo.

1Q: Corrida dos Packers com Montgomery correndo duas jardas. Segunda descida.

1Q:O K Robbie Gould acerta field goal de 26 jardas. Abre o placar. Giants 3-0 Packers.

1Q: Passe desviado. Giants vai para o field goal.

1Q: Marcação foi dura, mas Shepard dentro da endzone não consegue segurar o passe.

1Q: Defesa toma antecipação e Eli conecta para Shepard mais uma vez.

1Q: Livre na endzone, Beckham Jr. não encaixa o passe de Manning. Segunda descida.

1Q: Passe longo do camisa 10 acha o calouro WR Sterling Shepard

1Q: Perkins recebe passe e avança três jardas. Terceira descida

1Q: Perkins ganha uma jarda

1Q: Desta vez o QB forçou um passe longo, que foi desviado pelo S Landon Collins. Punt e bola na linha de 40 jardas para os Giants.

1Q: Rodgers acerta passe de sete jardas para o TE Jared Cook.

1Q: Ty Montgomery avança apenas uma jarda.

1Q: Giants vai para o punt. O Green Bay Packers começará sua incursão no ataque na linha de 5 jardas do campo de defesa.

1Q: Manning erra passe para Beckham. Quarta descida.

1Q: Tight end Will Tye com o passe.

1Q: Conexão agora foi com outro recebedor, Odell Beckham Jr.

1Q: Manning acha o wide receiver Victor Cruz no meio de campo. First down.

1Q: Desta vez o running back corre para cinco jardas. Terceira descida.

1Q: Paul Perkins não sai do lugar na tentativa de corrida.

Começa a partida. O New York Giants começará no ataque. Eli Manning em ação!

Fechando o fim de semana do Wild Card da NFL, New York Giants (11-5) e Green Bay Packers (10-6) se enfrentam neste domingo (8) no Lambeau Field às 19h40 (horário de Brasília). As equipes se reencontram na pós-temporada após quatro anos, quando a franquia de Nova Iorque derrotou os mandantes também no estado de Wisconsin.

Campeão da NFC Norte, GB aposta no mando de campo e na ótima fase vivida pela franquia - são seis triunfos consecutivos. Apesar de não ter vencido a NFC Leste, os Giants voltam aos playoffs com regularidade entre os sistemas defensivo e ofensivo.

Green Bay apresentou sua lista de capitães para a pós-temporada, umas das principais escolhas feitas pelas equipes quando chegam a essa fase da competição. É preciso escolher jogadores experientes e que mostrem determinação dentro do campo, pois com o placar adverso são esses atletas que o restante do time vai procurar.

Entre os escolhidos está o linebacker Julius Peppers, que foi selecionado pelo terceiro ano seguido como capitão. Além dele, o quarterback Aaron Rodgers, o guard TJ Lang, o kicker Mason Crosby e os defensores, Ha Ha Clinton-Dix e Micah Hyde.

O treinador Mike McCarthy se mostrou confiante com a escolha de Peppers, que já está há 15 anos na liga e já foi escolhido 9x ao Pro Bowl.

"Acho que isso mostra o impacto que ele tem em nosso vestiário. Para ter um jogador veterano, que no final de sua carreira será um Hall of Fame, na minha opinião, a sua abordagem para o jogo tem que ser profissional", destacou MM.

"Ele tem uma ótima ética de trabalho na prática. Quando ele fala, todo mundo escuta e faz um trabalho fenomenal com os nossos jovens jogadores. Ele fez um trabalho tremendo durante seu tempo aqui em Green Bay", complementou o head coach, rasgando elogios ao ex-jogador do rival Chicago Bears.

Lesionados, o cornerback Quinten Rollins e o running back James Starks não jogam neste domingo. Bryan Bulaga, Randall Cobb, J.C. Tretter, Joe Thomas, Jayrone Elliott, Nick Perry e Damarious Randall seguem com situações indefinidas e saberão se entram em campo apenas no dia de jogo.

Inspirado, A-Rod vem comandando Green Bay nas últimas rodadas | Foto: Leon Halip/Getty Images

Temporadas de 2007/08 e 2011/12 são anos importantes para os torcedores dos Giants. As datas representam as conquistas de Super Bowl em cima do New England Patriots.

Mas, além disso, nas duas campanhas o New York Giants enfrentou os Packers no Lambeau Field e venceu. Isso apenas comprova o que o técnico Ben McAdoo falou em entrevista recentemente sobre jogar em um clima frio.

"Eu acho que é mais desafiador em um treinamento do que em um ambiente de jogo, pois em um jogo você está no campo fazendo jogadas curtas e, em seguida, está no banco. Os bancos são aquecidos e as linhas laterais são um pouco mais quentes", destacou o treinador.

"A coisa mais importante é apenas focar no jogo, em seus elementos como preparação, antecipação e execução. Claro, precisamos estar prontos para ajustar situações ocorridas durante as partidas", frisou McAdoo.

Sem grandes problemas de lesão, a franquia azul de Nova Iorque possui apenas jogadores em dúvida. O principal deles é o defensive end Jason Pierre Paul. Além de JPP, apenas o também DE Owamagbe Odighizuwa não deve jogar.