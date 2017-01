Steelers confirmam favoritismo, derrotam Dolphins em casa e visitam Chiefs no Missouri

Foto: Divulgação/Pittsburgh Steelers

Neste domingo (8), pela rodada de Wild Card da AFC dos playoffs da NFL, o Pittsburgh Steelers recebeu o Miami Dolphins no Heinz Field e graças aos seus principais jogadores de ataque, avançou para a seguinte etapa dos playoffs sem grandes dificuldades com o placar de 30 a 12. O próximo adversário de Pittsburgh será o Kansas City Chiefs, no domingo que vem, pela rodada divisional.

Ben Roethlisberger foi eficiente ao passar para dois touchdowns, mas chegou a ser interceptado duas vezes. Completou 13 de 18 passes e somou 197 jardas. Matt Moore somou 289 jardas, acertando 29 de 36 passes tentados, sendo um para touchdown e um interceptado. No entanto, os destaques foram Antonio Brown e Le'Veon Bell, que marcaram dois touchdowns cada. Brown somou 124 jardas e Bell, 174.

Trio BBB domina e Steelers abre vantagem

Os donos da casa começaram a partida recebendo a bola e o trio BBB (Ben, Bell e Brown) não demorou nem um pouco a demonstrar sua eficiência e a qualidade Antonio Brown. O recebedor marcou o primeiro touchdown da partida após receber a bola, driblar os defensores adversários de uma única vez e correr 50 jardas para a linha da endzone.

No segundo TD, Brown recebeu a bola aproximadamente na linha de 50 jardas, esquivou do único safety dos Dolphins e chegou sem problemas à endzone para deixar o jogo 14 a 0.

Os visitantes não tiveram muito sucesso em responder à altura do ataque adversário e conseguiram apenas um field goal de 38 jardas, convertido pelo kicker Andrew Franks.

Ainda no fim do primeiro tempo, Bell correu uma jarda para o touchdown, que graças ao desafio de Mike Tomlim, garantiu mais seis pontos para Pittsburgh. No ponto extra, Chris Bowell acertou a trave e não conseguiu deixar os Steelers com um ponto a mais no placar. Fim dos dois primeiros quartos, 20 a 6 para os anfitriões.

Pittsburgh mantém vantagem e confirma triunfo no Heinz Field

No terceiro quarto, Moore, após uma confusão, sofreu um sack-fumble recuperado por Leterrius Walton, defensive end de Pittsburgh. No drive seguinte, Bowell acertou field goal de 34 jardas. Bell ainda marcou pela segunda vez no jogo, ao correr oito jardas e deixar os Steelers com 30 pontos, contra apenas 6, de Miami.

Os Dolphins conseguiram marcar na última etapa do placar, com play-action pass de Moore para Damien Williams. Na tentativa de conversão de dois pontos, os visitantes falharam e foi o máximo que conseguiram. Os Steelers apenas administraram o jogo até o fim, quando o placar do Heinz Field mostrava 30 a 12 para os donos da casa.