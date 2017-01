Mesmo após forte pancada na costela, Jordy Nelson pode enfrentar os Cowboys

Momento da pancada que Nelson sofreu na costela | Foto: Larry Radloff/Icon Sportswire via Getty

Onze minutos para o fim do segundo quarto. 3 a 0 para o New York Giants, que neutralizava as ações ofensivas do Green Bay Packers. Aaron Rodgers alçou Jordy Nelson, que tentou fazer a recepção, mas sofreu uma forte pancada na costela de Leon Hall e não voltou mais para o Wild Card da NFC, vencida pelos Packers neste domingo (8).

Apesar da enorme preocupação, o treinador Mike McCarthy não descartou a presença do wide receiver no Divisional Round do próximo domingo (15), diante do Dallas Cowboys. Segundo dito por MM nesta segunda-feira (9), Jordy não treinará durante a semana, se recuperando da lesão e o veredicto sairá no sábado.

"Se ele treinar sábado, ele pode ter uma chance de jogar. Não faremos nada com Jordy até o fim de semana. Se ele não treinar sábado, não jogará domingo. Terei mais detalhes provavelmente nesta sexta-feira", explicou o head coach.

McCarthy definirá presença ou não de Jordy Nelson no Divisional Round até sábado | Foto: Larry Radloff/Icon Sportswire via Getty

Nelson foi imediatamente levado aos vestiários após a pancada. Era notável em seu semblante a dor tanto física quanto psicológica, com medo de perder o restante da temporada. McCarthy afirmou que o WR passou a noite no hospital, retornando ao Lambeau Field nesta segunda para receber o devido tratamento.

Em sua ausência, Davante Adams (oito recepções, 125 jardas e um touchdown) e Randall Cobb (cinco para 116 e três touchdowns) deram conta do recado, ajudando Green Bay a derrotar New York por 38 a 13.

Após perder toda a temporada 2015/16 por uma lesão no joelho direito, Nelson voltou com tudo e ajudou na campanha de dez vitórias e seis derrotas dos Packers no ano. Foram 97 recepções para 1.257 jardas e 14 touchdowns, maior marca da liga.

Confira o momento da lesão de Jordy Nelson: