Em grande jogo, Clemson é campeão do College Football após bater Alabama

A final Nacional do College Football aconteceu nesta segunda-feira (9). Em partida disputada no Raymond James Stadium, em Tampa Bay, Clemson Tigers enfrentou Alabama Crimson Tide e se sagrou campeão nacional do futebol americano universitário da temporada 2016/17 ao vencer o duelo por 35 a 31.

Com a vitória, os Tigers conquistam seu segundo título nacional. De quebra, eles conseguem vencer a revanche da última temporada, quando Alabama saiu vitoriosa da partida, e acabam com um jejum de 13 jogos seguidos sem vencer Crimson Tide. A equipe comandada por Nick Saban tinha uma sequência impressionante de 26 vitória consecutivas e buscava sua quinta conquista nos últimos oito anos.

A equipe campeã chegou para o jogo como a segunda do ranking nacional, com 13 vitórias e uma derrota. Clemson se destacou pela boa defesa, mas o maior destaque foi Deshuan Watson. O quarterback ficou em segundo no Heisman Trophy (título de melhor jogador universitário), prêmio que acabou perdendo para Lamar Jackson, QB de Louisville. O adversário não era nada fácil, pois Alabama estava em primeiro no ranking e, na opinião de especialistas, tem a melhor defesa do país. Além disso, contou com o ótimo desempenho de Jalen Hurts, quarterback novato de 18 anos, para chegar até a final.

Com muitas corridas, Alabama leva a melhor no primeiro tempo

Alabama iniciou à partida atacando, porém a defesa dos Tigers começou muito bem. Clemson também não obteve sucesso em sua primeira campanha, afinal a melhor defesa do país estava do outro lado. O jogo seguiu sem muitas jogadas efetivas, mas o clima entre os dois times estava bem quente. Crimson Tide achou no jogo corrido uma saída para desenvolver melhor suas campanhas e, ainda no primeiro quarto, o running back Bo Scarbrough correu 25 jardas para abrir o placar da final.

Scarbrough foi o destaque de Alabama no primeiro tempo de jogo | Foto: Kim Klement | USA TODAY Sports

No segundo quarto, a defesa de Alabama seguiu consistente e forçou os rivais a chutarem diversos punts. O ataque continuou apostando em corridas e, novamente, Bo Scarbrough correu para anotar o touchdown, dessa vez ele percorreu 37 jardas até a end zone. A partida parecia dominada, no entanto Clemson acordou no final do primeiro tempo. Em uma corrida de 8 jardas, o quarterback Deshaun Watson fez os primeiros pontos de sua equipe. Os Tigers até tentaram um empate nos últimos minutos, mas o placar do primeiro tempo foi 14x7 para Alabama.

Clemson vence a defesa de Alabama e vira a partida no final

O segundo tempo iniciou com Clemson, mas, logo no início, a forte defesa de Alabama forçou um fumble que foi recuperado pelo defensor Ryan Anderson. Crimson Tide aproveitou o turnorver e converteu um field goal de 27 jardas com o kicker Adam Griffith. Os Tigers não se abalaram e pouco tempo depois descontaram novamente o placar, com um touchdown do recebedor Hunter Renfrow. Ele recebeu um bom passe e percorreu 24 jardas até a end zone.

No entanto, um fantasma voltou a assombrar Clemson. O herói da conquista de Alabama no ano anterior – o tigh end O.J. Howard – recebeu um belo passe de Hurts e avançou 68 jardas para ampliar o placar. Isso aconteceu após a lesão de Bo Scarbrough, que não conseguiu retornar à partida. A ausência do running back foi sentida pelo ataque de Alabama que não conseguiu fazer mais nada nas campanhas seguintes.

Os Tigers se aproveitaram da má fase do adversário e fizeram dois touchdowns para virar a partida. O primeiro foi a partir de um passe curto que achou Mike Willians – principal recebedor da equipe e forte candidato a estar no top 5 do Draft 2017 – dentro da end zone. O segundo aconteceu após ótima campanha comandada por Deshaun Watson. Ele deixou seu ataque na linha de 1 jarda e restou ao running back Wayne Gallman o trabalho de virar o jogo.

Alabama estava fragilizada no ataque, entretanto, a equipe não se deu por vencida. O jovem Jalen Hurts mostrou porque é o titular de Crimson Tide e fez um touchdown espetacular após correr 30 jardas. Restando pouco menos de dois minutos, o placar estava 31x28 para Alabama.

Momento histórico em que Renfrow recebe o passe do título de Clemson | Foto: Mark J Rebilas | USA Today Sports Images

Clemson tinha como opção chegar até a área de field goal e levar a partida para prorrogação. Mas, os Tigers foram conseguindo bons avanços e, faltando seis segundos, estavam posicionados na linha de 2 jardas. Deshuan Watson resolveu arriscar e lançou a bola do título nas mãos de Hunter Renfrow. A conquista que não acontecia desde 1981 finalmente ocorreu, e a equipe treinada por Dabo Swinney termina a temporada com uma vitória sensacional por 35 a 31.