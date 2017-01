Após mudança de cidade, Chargers anuncia Anthony Lynn como novo treinador

Lynn terá novo desafio pela frente. Foto: Divulgação/Bills

Os Chargers, agora de Los Angeles, também estão de novo treinador. O ex-coordenador ofensivo e técnico interino do Buffalo Bills, Anthony Lynn, foi o escolhido para comandar a franquia californiana. O acordo com o time será de quatro anos. A informação é de Ian Rapoport, do NFL Network.

Em toda a história da equipe, Anthony será o 16° coordenador principal dos Chargers. Lynn virá para o cargo de Mike McCoy, que saiu do time após cinco anos no comando técnico. McCoy está com novo emprego, sendo contratado como coordenador ofensivo do Denver Broncos. O novo técnico, segundo Ian, espera manter Ken Wisenhunt no setor ofensivo e contratar Gus Bradley, ex-head coach dos Jaguars, como técnico de defesa.

O técnico comandará um time liderado por Philip Rivers, experiente quarterback que chegou no time pelo draft em 2004. Além de Rivers, outros nomes importantes como o tight end Antonio Gates, o running back Melvin Gordon e o defensive end Joey Bosa, considerado um dos melhores calouros defensivos do ano.

Logo após o fim da temporada regular de 2016, a antiga equipe de San Diego tinha elencado uma lista com nomes que seriam entrevistados para o cargo. Além de Lynn, estiveram em pauta os coordenadores defensivos Mike Smith (Tampa Bay Buccaneers), Matt Patricia (New England Patriots), Teryl Austin (Detroit Lions) e o coordenador de times especiais do Kansas City Chiefs,. Sean McDermott, na época coordenador defensivo dos Panthers, chegou a ser cogitado no cargo, mas será head coach dos Bills, antigo time de Lynn.

Anthony Lynn tem 48 anos de idade e, tirando a momentânea passagem como técnico dos Bills por duas rodadas, será coordenador principal de um time pela primeira vez. Ele já trabalho como treinador de running backs no Dallas Cowboys, Jacksonville Jaguars, Cleveland Browns e New York Jets. Em 2015, assumiu o comando ofensivo de Buffalo, onde ficou por dois anos.