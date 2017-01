New England Patriots vs Houston Texans na NFL ao vivo e online

Atualiza o conteúdo

Pelo lado defensivo, New England se destaca pelo coletivo. Houston conta com uma linha defensiva forte que pode pressioanr Brady.

O camisa 17 voltou a ser titular por conta de uma contusão do então reserva do time, Tom Savage.

A situação, porém, é diferente no atleta undercenter dos Texans. Contratado a peso de ouro na temporada regular (R$ 72 milhões em cinco anos de contrato), Brock Osweiler nem de longe passa total confiança para o seu torcedor, chegando a ser colocado no banco de reservas na semana 15. Foram mais interceptações que touchdowns completados em 2016 (17 contra 16) 2.957 jardas e rating de 72.2.

Após a suspensão de quatro jogos ao qual foi obrigado a cumprir, Tom Brady voltou avassalador e liderou o time para uma campanha de 13 vitórias e apenas três resultados negativos. O camisa 12 do time de New England completou 28 passes para touchdown e lançou duas interptações, além de 3.544 jardas e um rating de 112,2, sendo candidato forte ao título de MVP da temporada regular.

Quem vencer estará na AFCCG, final da divisão. O adversário de um dos times sairá no domingo, quando o Kansas City Chiefs receberá o Pittsburgh Steelers.

No dia 22 de setembro, as duas equipes se enfrentaram na semana 3 da temporada regular. Mesmo com Jacoby Brissett, terceiro quarterback do time, os Patriots dominaram do início ao fim e venceram os texanos por 27 a 0.

Os dois times foram campeões de suas divisões na temporada regular (Patriots da AFC East e Texans AFC South). New England, por ter a melhor campanha da conferência, jogará em casa até a final.

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe online o jogo entre New England Patriots e Houston Texans, válido pela divisional round da AFC. O duelo acontecerá no Gillete Stadium, em Massachussets.