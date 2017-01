Dallas Cowboys v Green Bay Packers na NFL ao vivo e online

Atualiza o conteúdo

Dallas venceu o último embate nesta temporada no Lambeau Field, batendo o Packers por 30 a 16 com show de Zek Elliott . Os dois times estão empatados no retrospecto geral com 17 vitórias cada um.

Este será o oitavo confronto entre as equipes nos playoffs, com Dallas tendo quatro vitórias e três derrotas. O último duelo dos playoffs foi vencido pelos Packers no Divisional Round de 2014 – aquele mesmo da polêmica com a recepção de Dez Bryant nos instantes finais de partida.

O vencedor desse confronto encara o Atlanta Falcons, que venceu o Seattle Seahawks por 36 a 20 e avança. No caso de vitória do Packers, as equipes se enfrentam em Atlanta. Se o Cowboys passar, a NFC Championship será em Dallas.

Já o Green Bay Packers começou mal na NFL, mas se recuperou e fez campanha de 11-6. A equipe bateu o New York Giants no Wild Card Round e consegue chegar na próxima fase empolgado e com moral.

O Dallas Cowboys chega aos playoffs com campanha 13-3 na temporada regular. A melhor campanha da NFC rendeu ao Cowboys folga na semana de wild card e a equipe chega pronta para o confronto.

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe com a gente todas as emoções de Green Bay Packers x Dallas Cowboys, confronto deste domingo (15) válido pelo Divisional Round dos playoffs da NFL, às 19h40.