Kansas City Chiefs x Pittsburgh Steelers ao vivo online pela NFL 2016/2017 (7-6)

1Q: Alex Smith erra passe para S.Ware

FIELD GOAL STEELERS! Boswell converte mais um Field Goal. O Chute saiu de linha de 38. Agora Pittsburgh encosta, 6 a 7

1Q: Big Ben lança na direção de Brown que foi bem marcado na jogada

1Q: Eli Rodgers faz a recepção de 3 jardas e sai pela lateral

1Q: Passe incompleto para J.James

1Q: Antonio Brown recebe o passe tirando a equipe do buraco. Conexão de 52 jardas

1Q: Big Ben busca Brown e o passe sai incompleto

1Q: Bell corre mas não consegue obter ganhos

TOUCHDOWNNNNNNNNNNNNN CHIEFS! Wilson! Bonito play action que foi comprado pela defesa largando Wilson sozinho para receber o passe na endzone. Chute extra convertido por Cairo Santos e Chiefs na liderança , 7 a 3

1Q: Jeremy Maclin recebe seu primeiro passe para oito jardas. Primeira para o gol

1Q: T.Hill recebe passe também pelo meio. Foram sete jardas na recepção

1Q: Travis Kelce achado num buraco pelo meio do campo. Descida conquistada e muito mais

1Q: T.Hill acha os espaços para conquistar a primeira descida no jogo corrido

1Q: Ware corre para sete jardas

1Q: Knile Davis consegue bom retorno até a linha de 45 jardas

FIELD GOAL STEELERS! Boswell acerta o chute de 22 jardas abrindo o placar, 3 a 0 Pittsburgh

1Q: Ron Parker consegue o tackle no recebedor evitando o TD

1Q: Passe incompleto quando Big Ben tenta achar A.Brown na endzone

1Q: Bell outra vez rasgando a defesa. Corrida longa para 8 jardas

1Q: Bell correndo para o first down

1Q: Le'Veon Bell colocado na partida. Corrida foi de seis jardas

1Q: Big Ben passa para J.James de novo. Primeira descida

1Q: Mais uma descida. J.James recebeu o passe

1Q: Passe certo para Rodgers. Descida conquistada

1Q: Antonio Brown conectado pelo camisa 7. Terceira para três

1Q: Big Ben tenta o primeiro passe e quase foi interceptado

COMEÇA O JOGO!

Boa noite, amigos! Começa agora o tempo real dos playoffs de divisão na Conferência Americana e você confere tudo na VAVEL Brasil rumo ao Super Bowl LI em Houston no dia 5 de fevereiro. Kansas City Chiefs e Pittsbugh Steelers jogam a vida no Arrowhead Stadium em Kansas City.

Líder na disputada AFC Oeste, o Kansas City Chiefs volta aos playoffs após um ano de ausência. Foram 12 vitórias e 4 derrotas, campanha idêntica ao rival Oakland Raiders porém se dando melhor nos critérios de desempate. Nas últimas cinco partidas foram 4 vitórias para conquistar sua divisão.

Campeão na AFC Norte, o Pittsburgh Steelers mais uma vez bate cartão na pós temporada dessa vez com campanha de 11 vitórias e 5 derrotas. Depois sair derrotado por quatro vezes seguidas no meio do ano, a franquia engrenou 7 vitórias consecutivas e garantiu sua vaga nos playoffs.

Para chegar no divisional round foi preciso vencer o Miami Dolphins por x a x, já que os Steelers tiveram apenas a terceira melhor campanha entre as equipes na Conferência Americana.

Por ter a segunda melhor campanha na Conferência os Chiefs estreiam nesta noite pela pós temporada atuando no estádio mais barulhento da NFL, o Arrowhead Stadium.

Os Steelers alcançaram alguns feitos interessantes ao se classificar para o playoff. São 22 títulos de divisão conquistados desde a fusão entre NFL e AFL, maior que qualquer franquia. O domínio também pertence a equipe nas aparições, são 29, e nas vitórias durante a fase eliminatória, 34.

O ataque dos Chiefs tem números bem modestos sendo a 12ª pior equipe no número de jardas conquistadas ao longo da temporada regular. Foram em média 343 jardas por partida somando jogo aéreo e jogo pelo chão.

Utilizando números, os visitantes tem uma equipe mediana entre todas as classificadas. Tendo 372.6 jardas totais por partida, Pittsburgh é apenas a 7ª melhor equipe ofensivamente. Passando a bola eles sobem um pouco na lista, 5º lugar com 262.6 por jogo.

Mediano entre todas as franquias o desempenho defensivo do Kansas City tem números ruins. É a 9ª pior equipe no fundamente defensivo cedendo quase 400 jardas/jogo. São 368 por partida, sendo a pior equipe no aspecto entre as que continuam na briga.

Na defesa ocorre fenômeno parecido em Pittsburgh, tendo apenas a 12ª melhor defesa cedendo 342.6 jardas a cada semana sendo boa parte em passes profundos.

As equipes se enfrentaram ainda nesta temporada, lá na Semana x pelo Sunday Night Football no Heinz Field em Pittsburgh. Jogando em seus domínios os Steelers venceram por impressionantes 43 a 14. Foram 3 touchdowns anotados no primeiro quarto.

Dono do melhor percentual de jardas percorridas por jogo, o running back Le'Veon Bell é o esteio ofensivo da equipe tendo anotado 7 touchdowns e boas médias de 4.9 jardas a cada vez que é acionado por Big Ben.

Falando no camisa 7, Ben Roethlisberger é um dos que menos lança há pelo menos 40 jardas de distância. As jogadas explosivas lançando a bola não são o forte do time.