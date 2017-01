Com field goal no último segundo, Packers vencem Cowboys e avança à final da NFC

O grande duelo esperado para o Divisional Round da NFL foi além da expectativa. No AT&T Stadium, Green Bay Packers e Dallas Cowboys protagonizaram uma batalha espetacular pela vaga na última fase dos playoffs. Começando melhor, o Packers viu a reação pesada do Cowboys e, após confronto entre Dak Prescott e Aaron Rodgers render grandes jogadas, quem se deu melhor foi Green Bay, que venceu no último lance por 34 a 31 e se classificou.

No último passo antes do Super Bowl, o Green Bay Packers terá um forte desafio pela frente. A franquia encara o Atlanta Falcons, que atropelou e eliminou o Seattle Seahawks por 36 20, na final da NFC, definindo quem será o campeão da conferência e finalista da temporada. O duelo será no próximo domingo (22), às 18h05, em Atlanta.

Do outro lado, na American Football Conference (AFC), o New England Patriots venceu com facilidade o Houston Texans e se garante na decisão da conferência mais uma vez. Para completar os classificados, Kansas City Chiefs e Pittsburght Steelers se enfrentam na noite deste domingo (15).

Packers atropela no início; Dallas reage no segundo quarto

No primeiro quarto, o Dallas Cowboys saiu para o primeiro drive com boas jogadas entre Dak Prescott e Zek Eliott. Entretanto, o calouro logo sofreu com a defesa do Packers, que conseguiu sufocar o ataque adversário e forçou uma tentativa de field goal, convertida por Dan Bailey.

Saindo atrás, Green Bay teve o belo desempenho de Aaron Rodgers para conseguir a virada na posse seguinte. Encaixando bons passes, o QB conseguiu avançar bom número de jardas e tentou o passe longo, encontrando Richard Rodgers dentro da endzone. Após o chute extra, o Packers assumiu a frente do placar por 7 a 3 no quarto inicial.

Já o segundo período começou com a continuação da superioridade de Green Bay. Logo nos primeiros minutos, Rodgers fez conexão para Montgomery correr pelo meio e se esticar todo para anotar mais um touchdown para os visitantes. Desta forma, o Cowboys colocou o ataque em campo tentando voltar ao jogo, mas a defesa seguiu funcionando.

Dallas não conseguiu reagir e começou a sofrer as consequências dos erros também em faltas, que mantiveram o Packers em campo em mais um drive. Com os buracos na defesa adversária, Rodgers conseguiu chegar na redzone mais uma vez e, em mais um passe para Ty Montgomery, novamente chegou ao touchdown.

A mudança no placar acordou o Cowboys e a equipe conseguiu finalmente sair para o jogo. No ataque, Dak Prescott entregou para Dez Bryant se desvencilhar da marcação e entrar na endzone para diminuir a desvantagem.

Dallas continuou dominando e, com defesa melhor, pressionou muito no ataque nas campanhas seguintes, mas ficou apenas no field goal de 33 jardas e diminuiu a desvantagem para 21 a 13.

(Foto: Divulgação/Dallas Cowboys)

Cowboys empata e pressiona, mas Crosby acerta FG da vitória e Packers avança

Green Bay voltou para o jogo no mesmo ritmo acelerado do primeiro tempo. Conseguindo grandes jogadas, Aaron Rodgers mais uma vez foi fundamental e, no primeiro drive, marcou mais um touchdown com o TE Jared Cook, ampliando para 28 a 13. As equipes seguiram fazendo disputa muito interessante e intensa, com as defesas dificultando bastante o trabalho dos quarterbacks. Desta forma, Prescott e Rodgers sofreram e ambos acabaram interceptados.

O último quarto começou muito disputado e com as duas equipes brigando bastante pela posse. Mesmo com dificuldades, Prescott conseguiu fazer milagre e acertou descidas importantes. Na redzone, o QB não desperdiçou a oportunidade e fez grande passe para o TE Jason Witten marcar o TD e voltar Dallas para o jogo.

Atropelando Green Bay, Prescott conseguiu guiar sua equipe para o que parecia improvável. Em grandes jogadas com Dez Bryant, o experiente recebedor converteu o touchdown que, após conversão de dois pontos em corrida do QB, empatou tudo no AT&T Stadium.

Controlando o relógio e precisando pontuar, o Packers começou a campanha e contou com vacilos da defesa do Cowboys, que deixou o ataque avançar bem. Porém, Rodgers não conseguiu conectar os passes mais longos e coube a Mason Crosby acertar um field goal de 56 jardas para colocar Green Bay na frente com 31 a 28.

Na posse seguinte, o Cowboys tentou fazer campanha buscando o touchdown e até avançou bem no campo, mas acabou parando na defesa adversária. Assim, Dan Bailey acertou o field goal de 52 jardas para empatar novamente o placar.

Em seguida, coube a Aaron Rogders controlar o minuto final e avançar em campo até a área de field goal. Em uma terceira para 21 jardas, o QB fez conexão incrível com Cook, que segurou a bola em recepção no limite do campo e conseguiu colocar a equipe na linha do chute. Com a responsabilidade nos pés, Mason Crosby não decepcionou e, chutando colado na trave, acertou o FG de 51 jardas para a vitória do Packers por 34 a 31.