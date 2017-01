Mesmo sem marcar touchdowns, Steelers bate Chiefs e enfrenta Patriots na final da AFC

Foto: Divulgação/Pittsburgh Steelers

Neste domingo (15), o Pittsburgh Steelers visitou o Arrowhead Stadium para enfrentar o Kansas City Chiefs e venceu por 18 a 16, se classificando para a final da AFC. Mesmo sem marcar um touchdown sequer, o time de Mike Tomlim contou com boa atuação defensiva e os chutes de Chris Boswell, que marcou seis field goals.

No próximo domingo (22), os Steelers enfrentam o New England Patriots no Gilette Stadium pela final da conferência americana, onde o vencedor terá presença no Super Bowl LI.

Alex Smith passou para um TD e sofreu uma interceptação, em 20 de 34 passes acertados, somando um total de 172 jardas. Ben Roethlisberger foi interceptado uma vez, acertou 20 de 31 passes, para um total de 224 jardas.

O jogo começou com os Steelers recebendo a bola e depois de cinco minutos, quase na endzone, os visitantes tiveram que se contentar com o field goal e abriram o placar. A resposta de Kansas foi mais forte, com um touchdown após passe de 5 jardas de Smith para o wide receiver Albert Wilson. No drive seguinte, novamente, após boas jogadas, os Steelers conseguiram o só três pontos, o segundo FG de Boswell, de 38 jardas.

No segundo quarto, houve uma troca de turnovers entre as equipes, com interceptações feitas por Ryan Shazier e Eric Berry, e um fumble qual o recebedor de Kansas City soltou a bola após receber passe e a bola foi recuperada pelos visitantes. Com mais dois field goals de Boswell antes do fim do primeiro tempo, os Steelers lideravam por 12 a 7.

A primeira posse da segunda metade do jogo foi dos Chiefs e terminou rapidamente em punt e durante o terceiro quarto inteiro, o máximo que as equipes conseguiram foram dois FG cada, o quinto de Boswell no jogo, e o primeiro e único do brasileiro Cairo Santos na partida, que acertou o alvo a 48 jardas de distância.

As maiores emoções do jogo ficaram para o último quarto. Pittsburgh continuou sua última campanha do quarto e terminou mais uma vez em FG, convertido por Boswell. No entanto, a reação dos Chiefs começou a assustar os visitantes, após Spencer Ware correr uma jarda e deixar o jogo 18 a 16. Próximo ao último two-minute warning da partida, os anfitriões arriscaram a conversão de dois pontos, e conseguiriam empatar o jogo se não fosse um holding de Eric Fisher em James Harrison. Na segunda tentativa, o passe de Smith foi incompleto e os Steelers apenas tiveram de administrar o tempo até o cronômetro zerar.