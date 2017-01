Treinador dos Cowboys, Jason Garrett exalta Rodgers: "Entre os três melhores da história"

Google Plus

Garrett e Rodgers após jogo eletrizante. Foto: Joe Robbins/Getty Images

Considerado por simpatizantes como o jogo mais emocionante dos playoffs da NFL até o momento, o Green Bay Packers foi até o Texas e venceu o Dallas Cowboys por 34 a 3. O time do Wisconsin garantiu vaga na decisão da Conferência Nacional após o kicker Mason Crosby acerta um field goal de 51 jardas no fim da partida.

Um dos destaques da partida pelo lado de Green Bay foi novamente Aaron Rodgers. Quarterback e principal jogador do time, o camisa 12 teve mais um jogo importante e decisivo. Mesmo com interceptação, Rodgers completou 28 passes de 43 tentados, acumulando 356 jardas e dois touchdowns. O passe mais decisivo veio nos últimos segundos, quando o QB saiu do pocket e achou o tight end Jared Cook, possibilitando Crosby a chutar o field goal salvador.

O desempenho foi digno de elogios do rival. O técnico principal dos Cowboys, Jason Garrett, falou após o jogo que Rodgers será um dos três maiores quarterbacks de todos os tempos. "Será um dos três maiores [jogadores] da história. Ele é um grande jogador. Uma das coisas que ele sabe fazer melhor e sobre sua capacidade de estender as jogadas".

Aaron Rodgers teve um reta final impecável, colocando Green Bay na pós-temporada mesmo com um início de temporada abaixo do esperado. A-Ro lançou para 40 touchdowns em 2016 (único QB que chega nesta mara) e apenas sete interceptações, com 4.428 jardas e um rating (medidor de eficiência) de 104.2.

Sobre o jogo, Garrett elogiou o conjunto da obra, mesmo sem a classificação ao fim do jogo e viu o time lutando a todo instante. "Nossa defesa fez um bom trabalho. Infelizmente no final, não foi o suficiente. Mas não há nenhuma dúvida em minha mente quem nós fomos nós mesmo na exibição de hoje. Todo mundo continuou lutando", enfatizou.

A reta final promete ser tão ou mais emocionante que Packers vs Cowboys. Pela decisão da NFC, Green Bay novamente jogará longe de seus domínios e enfrentará o Atlanta Falcons no próximo domingo (22) às 18h, no horário de Brasília.