Front seven pode pressionar Aaron Rodgers na final da NFC

Linha defensiva pressionando Russel Wilson (Foto: Getty Images)

O jogo entre Atlanta Falcons e Green Bay Packers que ocorrerá neste domingo (22) vai definir o campeão e o representante da NFC no Super Bowl LI. A partida tem tudo para ser muito disputada e decidida por pequenos detalhes. Um deles é o confronto entre a defesa dos Falcons contra o ataque dos Packers. O front seven, duas primeiras linha defensivas compostas por defensive tackles, defensive ends e linebackers, é a principal arma para frear o ímpeto ofensivo de Green Bay.

Vic Beasley Jr. É um dos melhores nomes defensivos de Atlanta. E não é por acaso, ele está no seu segundo ano na NFL e já apresenta números surpreendentes. O outside linebacker, que também atua como defensive end, é o líder da liga em sacks, com 15.5 feitos na temporada regular. Além disso, Beasley deu 39 tackles e forçou 6 fumbles.

Sua dupla função em campo aumentou suas estatísticas nessa temporada, em comparação com sua primeira. Mesmo com 24 anos, ele já se tornou um dos líderes da defesa dos Falcons e os torcedores esperam que o defensor dê muito trabalho para Aaron Rodgers no domingo.

Vic Beasley Jr. foi o líder de sacks da temporada | Foto: Divulgação/Atlanta Falcons

Pass Rusher é uma arma que pode parar Aaron Rodgers

O jogo corrido de Green Bay não é dos melhores da liga, foi só o 20º na temporada regular, mas, em compensação, os Packers têm um dos melhores ataques aéreos de toda NFL – em sétimo lugar. Além disso, nos jogos de pós-temporada, Aaron Rodgers vem tendo muito tempo para lançar a bola. Méritos para sua linha ofensiva, mas, principalmente para sua facilidade em se livrar da pressão.

Por isso, os Falcons devem se empenhar em anular o quarterback adversário. Uma das formas que podem surtir efeito é o Press Rush, que é uma tática usada por muitas defesas para realizar o sack ou forçar um passe ruim do quarterback. Ela consiste na infiltração dos defensive linemans, além dos linebackers e/ou defensive backs.

Esse será o momento em que Atlanta mais precisará de Vic Beasley Jr., pois ele é um dos atletas mais capacitados para infiltrar o ataque adversário a todo instante e, se possível, fazer o sack em A-Rod. No entanto, outros jogadores também podem fazer esse trabalho com eficácia, como Adrian Clayborn (DL), Deion Jones (MLB) e Keanu Neal (SS). Todos eles se destacaram na temporada regular com muitos sacks e tackles.

Despedida do Georgia Dome

Além de receber a final da NFC, o Georgia Dome também abrigará o Atlanta Falcons pela última vez. O estádio que foi construído em 1992, com capacidade para 74.228 espectadores em jogos de futebol americano, também já recebeu diversos concertos e jogos de basquete. A construção foi feita para a equipe da NFL e o Georgia State Panthers Football, time da Universidade de Georgia State, jogarem como mandantes.

O Georgia Dome já foi palco do Super Bowl 24 e de uma final de da NFC | Foto: POUYA DIANAT, FILE / ASSOCIATED PRESS

Em 2007, os Falcons investiram uma grande quantidade de dinheiro para uma reforma do Georgia Dome. Porém, com as novas construções que as outras franquias estão fazendo, a equipe de Atlanta se viu obrigada a construir uma nova casa. Em 2017, os jogos dos Falcons como mandantes serão realizados no Mercedes-Benz Stadium. Estádio que começou a ser construído em 2014, com orçamento projetado em $1,5 bilhão de dólares e capacidade para 75.000 espectadores em jogos de futebol americano.