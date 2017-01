Em partida com destaques ofensivos, Falcons e Packers decidem título da NFC

Foto: Getty Images

Neste domingo (22), às 18h05 (horário de Brasília) acontecerá a final da NFC. O Atlanta Falcons recebe o Green Bay Packers no Georgia Dome pela última vez, pois na próxima temporada a equipe terá um novo estádio. O jogo ,além do título da conferência, garante a sonhada vaga ao Super Bowl LI.

Após vencerem os Seahawks de maneira tranquila e com um ótimo desempenho ofensivo, os Falcons chegam à partida com um leve favoritismo. Atlanta tem uma sequência de cinco vitórias consecutivas e conta com Matt Ryan – um dos fortes candidatos a MVP e líder em jardas aéreas na temporada (5.282).

Os Packers chegam à final após uma das melhores partidas da história da liga, na qual venceram o Dallas Cowboys em jogo decidido pelo kicker Mason Crosby nos segundos finais. Apesar de ter tido campanha inferior aos Falcons, Green Bay vive melhor fase atualmente, pois não perde há oito partidas.

O jogo será bastante ofensivo, porque em ambos os lados estarão presentes grandes quarterbacks que são capazes de decidir jogos com jogadas inacreditáveis. As duas equipes se enfrentaram pela última vez na semana 8, e os Falcons venceram os Packers com um touchdown no fim.

O treinador Dann Quinn diz o que os Falcons precisam fazer para saírem vitoriosos

Atlanta tem um dos melhores ataques da NFL e isso ninguém pode discutir. Com um grande quarterback, Matt Ryan, um bom corredor, Devonta Freeman e recebedores ágeis e produtivos, como é o caso de Julio Jones. O treinador principal Dann Quinn alerta que o vencedor do confronto será quem dominar a linha de scrimmage.

"Com toda a conversa sobre quarterbacks, eu acho que este jogo vai ser ganho na linha de scrimmage", disse Quinn. "Isso é, ambos os lados da bola, ambas as equipes com seus jogos de corrida e com a proteção ao quarterback. Para nós, é importante ter um ataque equilibrado. Quem pode proteger o quarterback, quem pode sustentar bloqueios de corrida, quem pode ficar e parar um pass rush na linha de scrimmage."

Além disso, ele ressaltou a importância da finalização das jogadas, pois as duas equipes têm jogadores capazes de fazerem isso com eficácia. "Vai chegar ao fim, no último quarto, e vamos ver quem vai lidar melhor com esses momentos", disse Quinn.

O time da NFC South chegam à final da NFC pela terceira vez na história, mas somente se sagraram campeões em uma oportunidade. Foi em 1999, quando Atlanta venceu o Minnesota Vikings por 30x27. A última aparição, entretanto, foi recente. Os Falcons foram derrotados pelo San Francisco 49ers em 2013.

Os Falcons apresentam a melhor média de pontos da NFL, 33.8 por jogo, além de ter a segunda melhor marca em jardas totais e a terceira no jogo aéreo, com 415.8 jardas e 295.3 jardas por jogo, respectivamente. No entanto, o estado de Julio Jones – principal recebedor da equipe – preocupa, pois ele não está 100% há um longo tempo.

Mike McCarthy acredita que a equipe com melhor aproveitamento na red zone será a vencedora

“Os Falcons marcaram TDs em 70% de suas posses de red zone (16/23) durante sua sequência de cinco vitórias consecutivas. Uma ou duas paradas na end zone por qualquer defesa pode ser a diferença no jogo”, disse o treinador principal dos Packers, Mike McCarthy.

A derrota para os Falcons nessa temporada regular remete lembranças ruins aos Packers e alimentam ainda mais o favoritismo para os adversários. É verdade que a partida da Semana 8 foi muito disputada e que Green Bay estava com muitos desfalques importantes, mas há um retrospecto negativo envolvendo isso que preocupa os torcedores. Porém o treinador McCarthy, apesar de confirmar o retrospecto, não acredita que isso se repetirá no domingo.

“Nos últimos três anos, os Packers foram eliminados dos playoffs por uma equipe que os venceu na temporada regular (eu não estou contando 2012 por causa da mudança de QB de São Francisco). Essas últimas três revanches nos playoffs (SF, SEA, AZ) foram jogos decididamente diferentes em comparação com os originais. Acho que isso fala por si”, afirmou McCarthy.

Pela sexta vez na final da NFC, os comandados de McCarthy tentam a quarta conquista em sua história, desde a criação da conferência em 1970. A última participação de Green Bay na final foi em 2015, quando perderam para o Seattle Seahawks. A última conquista foi em em 2011 contra o rival Chicago Bears, ano em que os Packers faturaram seu último Super Bowl.

Para o jogo decisivo, Green Bay dificilmente contarão com a presenta de Jordy Nelson (fratura nas costelas), mas esperam que dois nomes importantes da defesa voltem. Quinten Rollins (concussão) e Morgan Burnett (quadríceps) podem ajudar a parar Matt Ryan, mas ainda são dúvidas para a partida.