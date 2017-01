Jogo New England Patriots vs Pittsburgh Steelers pela final da AFC ao vivo online

Google Plus

Mike Tomlin, 20 anos mais jovem (44 anos) está no comando principal dos Steelers desde 2007, quando era coordenador defensivo dos Vikings, levando um título da liga no Super Bowl XLIII.

Outra batalha a ser observada será a dos comandantes na sideline. Bill Belichick, head coach dos Patriots tem 64 anos de idade e já chegou a seis Super Bowls, garantindo quatro anéis de campeão para New England. Belichick é considerado para muitos o melhor técnico da liga.

Big Ben é pilar principal do time (Foto: Icon Sportswire/ Getty Images)

Ben Roethlisberger foi draftado em 2004 e já teve melhores temporadas na carreira. Porém foi importante na campanha vitoriosa de Pittsburgh em 2016. O quarterback lançou 29 touchdowns e 13 interceptações, chegando a 3.819 jardas e um rating de 95.4.

Na defesa ocorre fenômeno parecido em Pittsburgh, tendo apenas a 12ª melhor defesa cedendo 342.6 jardas a cada semana sendo boa parte em passes profundos.

Após a suspensão de quatro jogos ao qual foi obrigado a cumprir, Tom Brady voltou avassalador e liderou o time para uma campanha de 13 vitórias e apenas três resultados negativos. O camisa 12 do time de New England completou 28 passes para touchdown e lançou duas interptações, além de 3.544 jardas e um rating de 112,2, sendo candidato forte ao título de MVP da temporada regular.

Dono do melhor percentual de jardas percorridas por jogo, o running back Le'Veon Bell é o esteio ofensivo da equipe tendo anotado 7 touchdowns e boas médias de 4.9 jardas a cada vez que é acionado por Big Ben.

Brady foi um dos principais nomes na vitória da temporada regular

As equipes já se enfrentaram na temporada, lá na Semana 7 no Sunday Night Football no Heinz Field em Pittsburgh. Jogando fora de casa, os Patrios venceram os rivais por 27 a 16.

Os dois times foram campeões de suas divisões na temporada regular (Patriots da AFC East e Steelers AFC North). New England, por ter a melhor campanha da conferência, decidirá em casa.

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe online o jogo entre New England Patriots e Pittsburgh Steelers, decidindo o título da AFC, o vencedor garante vaga no Super Bowl LI. O duelo acontecerá no Gillete Stadium, em Massachussets.