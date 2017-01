Bell vs Blount: qual dos dois causará mais dano à defesa adversária?

Blount x Bell: qual dos dois causará mais dano à defesa adversária?

Até 2014, LeGarrette Blount jogava em New England, quando foi transferido para Pittsburgh com a proposta que complementaria as qualidades de Le’Veon Bell. Lá, não teve muita oportunidade de se destacar graças a espetacular campanha de Bell, de 24 anos, que hoje, é um dos melhores running backs da liga.

Em agosto de 2014, Blount e Bell foram presos por posse de 20 gramas de maconha, e Bell foi também processado por estar dirigindo sob influência de droga ilícita. A pena para Blount foi de um jogo de suspensão, enquanto Bell recebeu três.

Em uma partida neste mesmo ano, Blount foi para o vestiário antes do final de uma partida entre Steelers e Titans, aparentemente revoltado por não ter participado de uma jogada sequer. Não demorou muito para LeGarrette sofrer as consequências, e no dia seguinte, a diretoria do Pittsburgh dispensaram o camisa 29 dos Patriots. Muitos acreditam que o jogador forçou sua saída da equipe.

Os Patriots receberam Blount de volta. E venceram o Super Bowl XLIX, sobre Seattle. LeGarrette está em excelente forma, líder em touchdowns na temporada 2016, e enfrentará seu ex-time, neste domingo (22), em disputa pelo troféu da AFC.

Rivalidade apenas em campo

Mesmo tendo saído de forma não muito amigável de Pittsburgh, Blount e Bell ainda continuam bons amigos. “Esse jogo não dura quanto uma amizade.”, disse Blount sobre Bell. “O jogo é limitado. Você nunca sabe quando acaba. Amizades duram pra sempre. Ele é um dos caras que eu vou continuar a falar por um longo tempo."

Bell diz que agora entende o lado de Blount e também que sempre mantém contato com o amigo via mensagens no celular. “Me fez pensar um pouco diferente sobre ele.”, disse Bell sobre . “Mas LeGarrette tá fazendo suas coisas.”

Próximo da goal line, Blount é a pedida certa

"Ele tem um estilo único. Eu realmente não acho que tiveram muitos como ele.”, disse Tom Brady ao tentar comparar Blount com algum outro corredor. Com 1,83m, pesando cerca de 115kg, o RB dos Pats é tem grande imposição física e é astuto. Aos 30 anos, acaba de ter sua melhor carreira na NFL desde que chegou à liga em 2010.

Com o maior número de touchdowns corridos da liga, 18, o número 29 de New England foi peça fundamental para a campanha do time até então e teve a melhor temporada de sua carreira. E em contraposição com o provável motivo que o fez sair de Pittsburgh, Blount divide responsabilidade com Dion Lewis, ambos com a mesma quantidade de corridas no último mês (Lewis com 59 e Blount com 58).

LeGarrette tem 299 corridas, 1,161 jardas, com média de 3.9 jardas por corrida na temporada 2016. Dois de seus touchdowns foram marcados contra os Steelers na semana 7 da temporada, em uma vitória por 27 a 16 dos Patriots, em jogo que o RB somou mais de 120 jardas em 24 corridas.

Extremamente efetivo na goal line, Blount é uma grande ameaça quando New England precisa de poucas jardas para chegar à end zone e com certeza, irá preocupar os torcedores de preto e amarelo quando verem o adversário próximos do touchdown. Desde 2015, Blount tem 14 touchdowns da linha de 1 jarda, cinco a mais que qualquer outro jogador na liga.

Porém, por outro lado, essa também é uma limitação sua, conseguir apenas poucas jardas, principalmente contra linhas defensivas mais fortes. Por isso, sua complementação com Lewis será essencial para um bom jogo corrido dos Patriots nesse domingo e, sem dúvidas, Blount será crucial na goal line, podendo marcar mais de uma vez caso a defesa de Pittsburgh não o pare.

Cautela e versatilidade fazem de Bell um dos melhores da NFL

Aos 24 anos, Le’Veon Bell já é considerado um dos, se não o melhor running back da NFL. Com 1,85m e 102kg, Bell é mais ágil que seu amigo, porém adversário neste domingo. Consegue trocar de direção facilmente e é bem cauteloso antes de explodir para frente de seus adversários, procurando sempre o melhor caminho. Além disso, é um dos corredores que mais consegue jardas após o contato.

Bell começou os três primeiros jogos de 2016 suspenso, o que diminuiu seus números gerais na temporada. O número 26 de Pittsburgh tem 1,268 jardas em 261 corridas, com média de 4.9 jardas por corrida. São números superiores aos de Blount, porém Bell tem 11 TDs a menos, 7.

O que faz de Le’Veon uma ameaça ainda maior é, que, além de ser um excelente e inteligente corredor, Bell também sabe receber e bloquear. Nesta temporada, ele recebeu 75 passes, somando um total de 616 jardas. É difícil outro running back da liga chegar perto de tais números.

“Eu nunca vi alguém fazer isso, ser tão efetivo como ele é.”, Blount tenta descrever a versatilidade de Bell. “É simplesmente algo que ele faz. É o estilo dele. Isso é tudo que eu consigo dizer sobre isso. Você não consegue realmente descrever o que ele pode fazer.”

No fim dessa comparação, Le'Veon claramente tem a vantagem sobre Blount, porém, como o jogo não depende apenas dos dois, a disputa é acirrada e deverá ser emocionante. Será que veremos o veterano mais uma vez no Super Bowl ou Bell terá a chance de consolidar sua carreira com a vitória do AFC Championship?