Com show de Julio Jones, Falcons massacram Packers e retornam ao Super Bowl após 19 anos

Na despedida do Georgia Dome, o Atlanta Falcons deu um presente e tanto ao agora seu antigo estádio. Uma vitória contundente por 44 a 21 contra o Green Bay Packers para conquistar a Conferência Nacional, garantindo vaga no SuperBowl LI contra o campeão na Conferência Americana no dia 5 de fevereiro em Houston no Texas.

Senhor do jogo, o veterano camisa 11 Julio Jones carregou 180 jardas em recepção e anotou dois touchdowns, sendo o destaque ofensivo junto ao quarterback Matt Ryan. O "Ice" passou para 4 TD's em performance de 382 jardas.

Atlanta Falcons não toma conhecimento e anota três TD's na primeira etapa

Matt Ryan já mostrou ao que veio comandando a primeira campanha pela equipe da casa. Foram 13 jogadas na campanha que conquistou 80 jardas e durou 06:36. O camisa 2 distribuiu bons passes, envolvendo suas melhores peças como Julio Jones e Mohamed Sanu,balanceou com corridas de Coleman e Freeman antes de finalizar com Sanu, o autor do Tochdown recebendo um passe de peito na endzone para abrir o marcador, 7 a 0 após o chute extra.

Em sua primeira oportunidade, Rodgers comandou Green Bay até o campo adversário abusando de Jordy Nelson e utilizando um pouco de Adams na campanha que terminou no desperdício do field goal por Matt Crosby. O chute errado vinha da linha de 41 jardas mas Crosby não obteve êxito em sua chance.

Na segunda campanha 'apenas' o field goal foi a pontuação conquistada pelo Falcons, na campanha que outra vez gastou o relógio usando pouco mais de cinco minutos antes de Matt Bryant colocar 10 a 0 no marcador. O chute convertido foi de 28 jardas.

A terceira pontuação veio no segundo quarto assim que Matt Ryan viu um buraco na defesa correndo 20 jardas rumo a felicidade. 17 a 0 depois do ponto extra convertido numa campanha de 80 jardas em três minutos.

Falcons mantém bom desempenho mas Packers respira evitando o shoutout

Foi preciso apenas duas jogadas antes do Atlanta Falcons anotar mais seis pontos. Julio Jones recebeu passe de Matt Ryan e como um louco correu 73 jardas para chegar na endzone e ampliar mais ainda o placar, 31 a 0.

A primeira pontuação dos Packers veio no terceiro quarto assim que Adams recebeu passe de A-Rod na endzone em campanha que andou 75 jardas em pouco mais de quatro minutos para tirar os visitantes do zero, 7 a 31.

A pontuação seguinte foi revertida em touchdown por Freeman estar com a bola nas mãos e cruzar o plano de gol somando mais pontos para Atlanta após disputa com o defensor rival, 37 a 7 depois do erro no chute extra. Foram 75 jardas conquistadas na campanha de 8 jogadas.

Duas ações e TD's para os dois lados. Pelo lado de Green Bay o recebedor Jordy Nelson invadiu a endzone recebendo bola de Rodgers que viajou três jardas e Coleman devolveu correndo outras três. 44 a 15 depois do chute extra convertido.