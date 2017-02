Super Bowl LI: Matt Ryan lidera Atlanta Falcons em sua nona temporada na NFL

(Foto: Editoria de arte/VAVEL.com)

O quarterback do Atlanta Falcons encerra seu nono ano na NFL com a responsabilidade de disputar o primeiro Super Bowl em 18 anos pela equipe. Com uma das melhores campanhas de sua posição na temporada de 2016, Matt Ryan completou um total de 373 passes, junto com o impecável trabalho de sua linha ofensiva. Destes lançamentos, 38 foram convertidos em pontos.

Os Falcons venceram, na temporada regular, 11 jogos, e persistiram com a mesma qualidade nos playoffs, batendo os Seahawks e parando Aaron Rodgers e os Packers na vitória por 44 a 21, que deu ao time o campeonato da NFC. Agora, a equipe enfrentará o pentacampeão do Super Bowl, New England Patriots, e o quarterback Matt Ryan terá de encarar a defesa do time de Tom Brady.

O desafio no dia cinco de fevereiro será grande, mas não impossível. Ryan tem a seu favor a herança do esporte em seu sangue. Seu tio, John Loughery, atuou na mesma posição por três anos no Boston College, mesma universidade em que o QB dos Falcons começou a trilhar sua carreira até a liga profissional.

Jogou por quatro anos no College Football, com 807 passes completos e 56 touchdowns. Até que, no ano de 2008, foi escolhido no Draft para compor a equipe do Atlanta Falcons. Naquele ano, estreou como quarterback titular, o que não havia acontecido a nenhum outro calouro deste time desde 2001, quando Michael Vick começou a jogar.

O então novato guiou seu time até a primeira rodada dos playoffs, naquele ano. Foram parados pelo Arizona Cardinals por 30 a 24, mas, por ter ido tão longe, mostrou que seria uma grande promessa para Atlanta.

Pelos oito anos que se seguiram, Ryan nunca deixou de ser o quarterback principal dos Falcons. Até 2012, a equipe terminou todas as temporadas com mais vitórias do que derrotas e chegou ao menos à primeira fase da pós-temporada. Naquele ano, foram derrotados pelos Seahawks no duelo divisional, e só voltariam aos playoffs em janeiro deste ano.

Seu contrato foi renovado em 2013, e estendido por mais cinco anos. Desde então, as temporadas dos Falcons não foram as mesmas de antes. O time caiu muito em qualidade e suas campanhas mostravam mais derrotas do que vitórias. Porém, 2016 chegou, e a equipe voltou a surpreender.

Depois de um longo período na penumbra, a estrela de Ryan voltou a brilhar. Foi selecionado para participar pela quarta vez do Pro Bowl e eleito pela mídia americana como o MVP da temporada.

Há quem acredite que Tom Brady é imparável. Mas Matt Ryan e seus colegas de equipe mostraram que é possível ir mais longe e chegaram até a final. Ele entrará em campo para o duelo final no dia cinco do próximo mês. Os olhos de todo o mundo se voltarão para ele. Torcedores de Atlanta ou não, todos podem concordar que pode ser. Matt Ryan tem cara de QB campeão. Matt Ryan pode ser o jogador que colocará a Vince Lombardi pela primeira vez debaixo das asas dos Falcons.