Super Bowl LI: um ano após cantar hino americano, Lady Gaga é atração principal no Halftime Show

Depois de brilhar interpretando o Star Sprangled Banner, Gaga volta ao Super Bowl para o Halftime Show. (Foto: Kevin Mazur/WireImage/Getty Images)

Uma das mais icônicas artistas do cenário pop atual, Lady Gaga levará todo o seu brilho e a potência de sua voz ao show do intervalo do Super Bowl LI, no dia cinco de fevereiro.

Seis vezes vencedora dos Grammy Awards, a cantora lançou no último mês de outubro seu mais recente álbum, Joanne. Este foi o terceiro trabalho consecutivo da artista a aparecer no topo da lista dos 100 melhores álbuns da revista Billboard. O mesmo veículo elegeu Gaga como a Mulher do Ano de 2016.

Além do inegável talento nos palcos, Lady Gaga surpreendeu a todos nas telas com a aparição na quinta temporada de American Horror Story: Hotel, interpretando o papel d’A Condessa. Pela atuação, recebeu o prêmio de melhor atriz em minisséries e filmes para TV na última edição do Golden Globe Award.

Lady Gaga voltará a aparecer no Super Bowl um ano depois de ter feito a emocionante interpretação de Star Sprangled Banner na edição de 2016. Ela chamou a atenção não somente por sua voz ou a roupa vermelha e brilhante que usava, mas por não ter contido as lágrimas enquanto entoava o hino nacional americano. Gaga é uma ávida defensora dos direitos das minorias nos Estados Unidos.

O show musical com maior audiência na televisão teve, em suas edições anteriores, participação de grandes artistas, como Coldplay, Bruno Mars, Katy Perry, Bruce Springsteen e Beyoncé. Todos contaram com uma superprodução, cheia de cores e efeitos especiais que fizeram até mesmo quem assistia pela TV ter a dimensão e sentir a mesma energia dos presentes nos estádios.

Lady Gaga se apresentará no intervalo da partida entre New England Patriots e Atlanta Falcons, no dia cinco de fevereiro. Certamente teremos mais de um milhão de motivos para não perder.