Super Bowl LI: participação do Atlanta Falcons em finais da NFL

(Foto: Editoria de arte/VAVEL.com)

Neste domingo (5) ocorrerá a 51° edição do Super Bowl. Todos os preparativos da NFL vão para Houston, no Texas. O NRG Stadium receberá os campeões da conferência nacional e americana. Atlanta Falcons e New England Patriots, vencedores de cada lado, vão para a partida decisiva na briga por um anel de campeão.

Liderados pelo técnico Dan Quinn, excelente mente defensiva na NFL nos últimos anos, o time do Falcons quer pela primeira vez escrever seu nome na história dos vencedores na final da liga americana. O time fez a segunda melhor campanha da NFC e nos playoffs vencem com propriedade o Seattle Seahawks e Green Bay Packers.

Como quarterback, Matt Ryan, escolhido no draft de 2008, comanda o ataque deste time há nove anos e terá a primeira oportunidade de jogar em um Super Bowl. Com 38 touchdowns, sete interceptações e 4.944 jardas aéreas, o camisa 2 tem grandes chances de ser escolhido como o melhor jogador da temporada de 2016.

Junto com Ryan, outros nomes serão de grande importância para o time de Atlanta. O wide receiver Julio Jones, o running back Devonta Freeman, o defensive end Vic Beasley Jr. e o cornerback Robert Alford deverão fazer um duelo decisivo em favor de seu time.

Super Bowl XXXIII (33): Única vez na final, Falcons não foi capaz de parar os Broncos

Elway foi o heroi dos Broncos (Foto: Doug Mills/AP/The Associated Press)

O Atlanta fez sua última temporada em alto nível antes da chegada de Michael Vick pelo draft de 2001. Com Chris Chandler como quarterback, a franquia da Geórgia alcançou 14 vitórias e apenas duas derrotas na temporada regular, ficando em segundo lugar geral na NFC, atrás apenas do Minnesota Vikings (15-1). Nos playoffs, o time bateu em casa o San Francisco 49ers por 20 a 18 e venceu os Vikings em Minnesota por 30 a 27.

A parada final aconteceu no antigo Pro Play Stadium, em Miami, no dia 31 de janeiro. O adversário era um dos mais indigestos: o vencedor do Super Bowl XXXII, Denver Broncos, com John Elway de frente. O camisa 7 do time de Colorado foi avassalador. Foram 18 de 29 passes completados, 336 jardas e um touchdown. Já Chandler alcançou 229 jardas e um TD, mas com três interceptações. O placar final foi de 34 a 19 na passagem única dos Falcons no Super Bowl.