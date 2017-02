Super Bowl LI: conheça Julio Jones, wide receiver do Atlanta Falcons

Super Bowl LI: conheça Julio Jones

Mais uma temporada da National Football League (NFL) está chegando ao fim e neste domingo (5) será decidido o campeão da temporada. O Super Bowl LI irá coroar New England Patriots ou Atlanta Falcons, os vencedores das conferências AFC e NFC, respectivamente.

Em todas as equipes de futebol americano o quarterback é o principal jogador do time, entretanto, isso não significa que não tenham outros destaques. No Atlanta Falcons, por exemplo, o ótimo trabalho do técnico Dan Quinn tem consagrado todo o coletivo. Entre eles, podemos destacar o wide receiver (WR) Julio Jones.

Considerado por alguns o melhor da posição, apesar da forte concorrência, Julio Jones conseguiu 1,490 jardas, 83 recepções e seis touchdowns na temporada regular da NFL em 2016/17. Apesar de ser apenas o 28° na liga em número de TD's, foi o segundo melhor em jardas totais, quarto em médias de jardas por recepção (17) e o vice-líder em recepções para mais de 20 jardas (27).

Julio Jones teve seu melhor jogo da temporada ainda na semana 4, quando obteve 12 recepções, 300 jardas e um touchdown contra o Carolina Panthers. Na final da Conferência NFC contra os Packers, o camisa 11 teve sua melhor atuação nos playoffs após carregar 180 jardas em recepção e anotar dois TD's, sendo o destaque ofensivo junto com o quarterback (QB) Matt Ryan.

Curiosidades sobre Julio Jones

Julio Jones foi a sexta escolha do primeiro round do NFL Draft de 2011 após boa passagem pela Universidade de Alabama. Na temporada de calouro, somou 54 recepções, 989 jardas e oito touchdowns. Na segunda temporada, anotou 10 TD's, melhor marca individual na carreira. Em 2015, liderou a NFL em recepções (136) e jardas (1,871).